Le blogger scandinave ci insegnano che osare con il colore è una scelta vincente!

Con la primavera alle porte sale la voglia di indossare colori vivaci e brillanti: un vero toccasana per l'umore ma anche per il nostro guardaroba.

E quale momento migliore se non il periodo delle Fashion Week per scoprire nuove combinazioni cromatiche di cui innamorarsi? Magari sbirciando, proprio tra gli scatti di street style più cool, gli outfit di blogger e "fashion addicted".

Tra i nomi delle influencer da tenere d'occhio in questo periodo troviamo due blogger scandinave che hanno un vero talento nell'abbinare i colori protagonisti di stagione con disinvoltura e senza aver paura di osare.

Parliamo di Jeanette Friis Madsen e di Emili Sindlev, spesso immortalate insieme a eventi e sfilate.

Rosso e rosa, arancio e verde smeraldo, azzurro tenue e bluette, le combinazioni scelte dalle due, che, diciamolo, mettono subito una buona dose di ottimismo e positività.

Curiose? Scoprite gli abbinamenti colore che abbiamo selezionato tra i loro outfit più belli.







ROSSO E ROSA





Un post condiviso da Jeanette Friis Madsen (@_jeanettemadsen_) in data: Feb 8, 2018 at 8:07 PST

Sfatiamo una volta per tutte il mito che rosso e rosa non stiano bene insieme. Un accostamento considerato a volte un po' eccessivo ma che per la primavera 2018 torna a far parlare di sè portando un pizzico di glamour nel nostro guardaroba. Per quanto riguarda gli accessori, un semplice e classico nero sarà più che sufficiente.





Pullover H&M, borsa PRADA e pantaloni TIBI.

Credits: hm.com e net-a-porter.com





AZZURRO E BLU













Un post condiviso da EMILI SINDLEV (@emilisindlev) in data: Gen 27, 2018 at 3:47 PST

Le sfumature del blu ci portano subito con la mente a pensieri positivi e rilassanti. E abbinate tra loro, magari con accessori bianchi che illuminano l'outfit alla perfezione, sono davvero una scelta vincente. Minimo sforzo, massimo risultato!





Camicia ISABEL MARANT, stivaletti BALENCIAGA e gonna FENDI.

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com e farfetch.com







ARANCIO E VERDE









Un post condiviso da Vincent Calderon (@yourensemble) in data: Set 28, 2017 at 10:37 PDT

E chi l'ha detto che due colori decisi e brillanti come l'arancio e il verde vadano per forza "stemperati" con nuance più delicate. Provateli insieme e il risultato sarà sorprendente. Specialmente se mixati a una punta di azzurro pastello per un tocco baby super romantico.













Maglione ACNE STUDIOS, borsa MIU MIU e pantaloni STELLA MCCARTNEY.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com





ROSA E GIALLO





Un post condiviso da The Style Stalker (@thestylestalkercom) in data: Gen 25, 2018 at 2:45 PST

Il rosa e il giallo sorbetto sono tra i colori più dolci e "coccolosi" di stagione. Se l'effetto visivo vi sembra troppo da bambolina, basta scegliere i capi giusti come un blazer dal taglio maschile e un paio di pantaloni ampi in seta fluida. Gli accessori tortora danno una nota di carattere che non guasta.





Blazer BOTTEGA VENETA, borsa LOEWE e pantaloni MICHAEL LO SORDO.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com