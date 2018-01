Focus sulle novità e i trend per l'Autunno-Inverno 2018/19 dalle ultime sfilate Moda Uomo



Le sfilate Moda Uomo dedicate all'Autunno-Inverno 2018/19 si sono appena concluse, portando una ventata di novità, trend e ispirazioni per l'abbigliamento maschile. Tra revival e gusto contemporaneo, scopriamo le tendenze-chiave della prossima stagione fredda viste sulle passerelle di Milano e Parigi.



Velluto e pelle, broccato e tessuto tecnico. La stagione fredda mette d’accordo tutti. C’è il blazer sartoriale di Emporio Armani e quello dal piglio sporty-chic in nylon firmato Prada; la giacca-manifesto di Dolce & Gabbana e il chiodo di Diesel Black Gold. Pelle anche in casa Fendi ed Hermès con i giubbotti aviator, perfetta sintesi tra praticità e stile.

Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Giacche CERRUTI

DIESEL BLACK GOLD

EMPORIO ARMANI



CERRUTI

DOLCE & GABBANA

PRADA



DOLCE & GABBANA

EMPORIO ARMANI

VERSACE



Rigore e incursioni british contraddistinguono il capospalla per eccellenza, rivelandone la doppia anima, formale e casual. Tra i modelli più gettonati ci sono il trench - come quello di Dior Homme, ultra sofisticato - e i classici overcoat mono e doppiopetto dalle linee pulite, ravvivati da motivi check, dettagli fur e intarsi sauvage.





Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Cappotti VALENTINO

CERRUTI

CERRUTI



DIOR HOMME

DIOR HOMME

DRIES VAN NOTEN



LANVIN

N.21

Abbandonate le silhouette skinny, la Moda Uomo autunno/inverno 2018/19 riscopre il gusto di un’eleganza rilassata. A farla da padrone sono i pantaloni a cono dalla vestibilità fluida - enfatizzata dall’utilizzo di materiali come il velluto o il jersey - accanto ai modelli a gamba dritta, rigorosamente con piega centrale. La versione più eclettica? Quella di Cerruti, a vita alta con pinces.



Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Pantaloni CERRUTI

DIRK BIKKEMBERGS

FENDI



GIORGIO ARMANI

GIORGIO ARMANI

N.21



VERSACE

La maglieria si fa grintosa, diventando protagonista assoluta del guardaroba. Se la palette rimane prevalentemente neutra, c’è davvero da sbizzarrirsi con pattern, motivi geometrici e disegni più o meno astratti. Louis Vuitton spezza la monotonia del monocromo apponendo il celebre monogramma su un basico maglione a girocollo, N.21 opta per una microfantasia dal sapore vintage, mentre Ermenegildo Zegna rispolvera le righe.



Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Maglieria DRIES VAN NOTEN

DIRK BIKKEMBERGS

DOLCE & GABBANA



ERMENEGILDO ZEGNA

HERMÈS

HERMÈS



N.21

LOUIS VUITTON

Gli stivaletti sono un must di stagione e si indossano con tutto, le stringate restano una certezza - guardare la passerella di Lanvin per credere - e le sneakers continuano a rappresentare l’alternativa alla scarpa formale, testimoniando l’inarrestabile contaminazione tra sportswear e fashion. Le più ambite? Quelle di Valentino.



Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Scarpe HERMÈS

LANVIN

DIOR HOMME



EMPORIO ARMANI

HERMÈS

LOUIS VUITTON



PRADA

VALENTINO

VERSACE



VERSACE

La borsa da lavoro è ormai un ricordo lontano. A dettare tendenza arrivano tote bag, tracolline e marsupi. Sì, avete letto bene. Il famigerato borsello ritorna a essere cool grazie a brand come Fendi - che ne propone una versione con pattern-logo - e Cerruti. Spazio anche agli zainetti e alle clutch, da portare en pendant con l’outfit, come suggerisce Versace.



Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Borse e zaini FENDI

VERSACE

BALMAIN HOMME



DIRK BIKKEMBERGS

DOLCE & GABBANA

DRIES VAN NOTEN



DRIES VAN NOTEN

FENDI

HERMÈS



HERMÈS

LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON



Immancabili gli accessori, complemento determinante di ogni look, soprattutto quando si tratta di occhiali: da sole o da vista, la parola d’ordine è osare. Con lenti colorate come suggeriscono Dolce & Gabbana ed Ermenegildo Zegna, oppure tecnici e avvolgenti come quelli visti in passerella da Louis Vuitton. E infine i cappelli: con visiera (Issey Miyake), in feltro (Emporio Armani) oppure in maglia di lana (Lanvin), ma sempre all’insegna dell’essenzialità.



Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Accessori ERMENEGILDO ZEGNA

ISSEY MIYAKE

VALENTINO



DOLCE & GABBANA

EMPORIO ARMANI

ERMENEGILDO ZEGNA



ERMENEGILDO ZEGNA

FENDI

GIORGIO ARMANI



GIORGIO ARMANI

LANVIN

LOUIS VUITTON



"Classic with a twist", direbbero gli inglesi. E, in effetti, non c’è definizione migliore per il motivo check, un evergreen in grado di regalare anche al più classico dei capi un’allure diversa e grintosa. Il prossimo autunno-inverno lo vedremo declinato su giacche, pantaloni, borse e accessori.

Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Motivo Check CERRUTI

CERRUTI

FENDI



FENDI

MARNI

VERSACE



Un revival che arriva dritto dagli anni ‘90 e che restituisce al logo la sua funzione di status symbol. Da mixare a una buona dose di ironia. Ecco una carrellata di ispirazioni per trovare il giusto mood.

Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Logo Mania DIOR HOMME

FENDI

DOLCE & GABBANA



FENDI

LOUIS VUITTON

N.21



VALENTINO

Liscio oppure a coste, il velluto ha contagiato gran parte degli stilisti, che l’hanno proposto in tantissime declinazioni diverse. Si va dai capispalla ai pantaloni, passando per le aristocratiche slip on di Dolce & Gabbana.

Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Velluto CERRUTI

DOLCE & GABBANA

PAUL SMITH



DOLCE & GABBANA

GIORGIO ARMANI

DOLCE & GABBANA



Giacche come tele d’artista, completi con motivi-collage, felpe illustrate. Moda e arte si incontrano sui capi del guardaroba invernale, dando luogo a insoliti quanto riusciti accostamenti stilistici.

Moda Uomo tendenze AI 2018/19: Arte da indossare MARNI

ACNE STUDIOS

DOLCE & GABBANA



DRIES VAN NOTEN



DOLCE & GABBANA

DRIES VAN NOTEN



DOLCE & GABBANA

MARNI

