Non una semplice tendenza ma un vero e proprio evergreen: ecco a voi le righe!



Definirle una delle tendenze del momento sarebbe riduttivo. Sì, perchè le righe sono più che altro una grande certezza del guardaroba femminile (e non solo).

Al punto da non subire minimamente l'influsso delle mode passeggere o i cambi repentini di stile e di stagione: infatti, dopo un inverno a righe, arriva puntualmente anche la primavera in versione striped.

Dalle classicissime bianche e blu o bianche e nere alla marinaretta, alle varianti "contaminate" da inserti grafici o floreali a contrasto che spezzano la monotonia, passando dalle righe verticali, sempre più sdoganate in passerella e da quelle multicolor che regalano il loro apporto glamour anche ai look da giorno.

Su vestiti, gonne, pantaloni e persino su scarpe, borse e accessori: ecco tutti i nostri consigli di shopping per "mettervi in riga".

















RIGHE NAVY: bianche e blu o bianche e nere, sempre un must





Da Picasso a Jean Paul Gaultier, passando per le icone degli anni 60, le righe marinière non conoscono declino e sono tra le più amate. Del resto, basta una maglia navy un paio di jeans e ci sentiamo subito trés chic!





Righe “Navy”: i must per la P/E 2018 Giacca doppiopetto HERNO. Credits: herno.it



Maxi cardigan con cintura MAX MARA. Credits: net-a-porter.com





Blusa con pom pom sulle maniche MARC JACOBS. Credits: mytheresa.com

Pantaloni ampi con elastico in vita MDS STRIPES. Credits: net-a-porter.com

Gonna svasata MONCLER. Credits: mytheresa.com



Pullover con balze e lacci SELF-PORTRAIT. Credits: mytheresa.com

Jumpsuit con spalline sottili NORMA KAMALI. Credits: net-a-porter.com

Chemisier in chiffon con maniche a sbuffo MICHAEL MICHAEL KORS. Credits: net-a-porter.com



Blusa chiara con inserto nero a contrasto POMANDÈRE. Credits: pomandere.com

RIGHE VERTICALI, il must di stagione





"Sdoganate" ormai da qualche stagione sulle passerelle, stanno diventando le "it-stripes" del momento. L'effetto ottico, poi, fa la sua parte: slanciano e allungano la figura. Mica male, no?





Righe verticali: i must della P/E 2018 Polo a righe verticali JW ANDERSON. Credits: net-a-porter.com

Tracolla rotonda MANSUR GAVRIEL. Credits: mytheresa.com

Camicia con fiocco MSGM. Credits: mytheresa.com



Sabot con tacco ALTUZARRA. Credits: mytheresa.com

Camicia oversize BY MALENE BIRGER. Credits: net-a-porter.com

Abito a chemisier JOHANNA ORTIZ. Credits: mytheresa.com



Pantaloni ampi con elastico in vita MDS STRIPES. Credits: net-a-porter.com

Chemisier con colletto prezioso MIU MIU. Credits: mytheresa.com

Chemisier con cintura in vita JOSEPH. Credits: mytheresa.com



Pantaloni a sigaretta OTTOD'AME. Credits: ottodame.it

RIGHE COLORATE: un "boost" di energia per la bella stagione





Il classico stile "bianco e nero" o "bianco blu" di cui vi abbiamo parlato prima non fa per voi? La Primavera ha in serbo una marea di versioni coloratissime, per spazzar via in un colpo solo il grigiore dell'inverno e portre ottimismo e colore nel vostro guardaroba.





Righe colorate: i must della P/E 2018 Tubino multicolor GAZÈL. Credits: gazel.it

Gonna a matita con spacco PROENZA SCHOULER. Credits: net-a-porter.com

Blazer a un bottone H&M. Credits: hm.com



Midi dress in chiffon MARELLA. Credits: it.marella.com

Ballerine con fibbia ROGER VIVIER. Credits: mytheresa.com

Pencil skirt multicolor DIANE VON FURSTENBERG. Credits: mytheresa.com



Foulard di seta RIXO LONDON. Credits: net-a-porter.com

Slipon in tweed JOG DOG. Credits: jogdog.com

Abito a chemisier ZARA. Credits: zara.com



