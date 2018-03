Il colore di cielo e mare si conquista un posto d'onore nel guardaroba primaverile.



Sarà perchè è il colore che rappresenta gli elementi della natura che amiamo di più: il cielo e il mare. O forse per via della sua indole positiva che ci mette subito di buon umore.

Sta di fatto che l'azzurro è sempre tra le nostre nuance preferite. E in primavera torna a conquistarci, declinandosi su tantissime proposte cool e contagiando anche i capi più classici dell'abbigliamento, come ad esempio il tailleur a pantalone da sfoggiare anche in ufficio per una nota di colore irresistibile.

Una vera e propria invasione di campo: dal bomber stiloso alla raffinata gonna plissé, dal maxi gilet al completo pjama in seta. E ancora bluse, t-shirt, abiti e vestiti di ogni sort (anche per le cerimonie).

Se il total look vi fa sentire troppo "Puffetta", puntate su un accessorio! Dai mocassini, in versione alta o bassa, alla tracolla compatta da giorno, fino alla pochette da sera illuminata da paillettes sulle sfumature del nostro amato light blue.

Scoprite tutti i suggerimenti per uno shopping ad hoc!





I capi e gli accessori azzurri per la primavera Pullover in lana con patch DOLCE & GABBANA.

Credits: store.dolcegabbana.com

Gonna plissé ASTRAET.

Credits: farfetch.com



Tracolla con ricami di paillettes CHANEL.

Credits: chanel.com



Mocassini con tacco VERSACE.

Credits: versace.com

Abito corto ELISABETTA FRANCHI.

Credits: farfetch.com

Blazer monopetto H&M.

Credits: hm.com



Top con righe verticali e logo FENDI.

Credits: fendi.com

Pantaloni a sigaretta VICTORIA VICTORIA BECKHAM.

Credits: farfetch.com

Gilet lungo PATRIZIA PEPE.

Credits: patriziapepe.com



T-shirt in cotone stampato MARC JACOBS.

Credits: mytheresa.com

Pencil skirt jacquard ROCHAS.

Credits: mytheresa.com

Camera bag di pelle COACH X KEITH HARING.

Credits: it.coach.com



Bomber di pizzo 10 COLLECTION BY SEVENTY.

Credits: seventy.it

Bomber lungo con ricami pop VALENTINO.

Credits: valentino.com



Borsa a mano con ruches MAJE.

Credits: it.maje.com



Mocassini di pelle con para alta TOD'S.

Credits: tods.com

Completo pajamas SHIRTAPORTER.

Credits: shirtaporter.com

Sandali con cinturino alla caviglia STUART WEITZMAN.

Credits: mytheresa.com



Trench in tessuto fluido TAGLIATORE 0205.

Credits: tagliatore.com

/ 19 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...