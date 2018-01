Dalle sfilate Haute Couture di Parigi, le più belle proposte in stile bridal



Non nascono come abiti da sposa ma a noi piace tanto immaginarli come tali. A Parigi sfila l'Haute Couture P/E 2018 e in passerella vediamo incantevoli abiti da red carpet, perfetti anche peril giorno del "sì".

Il bianco, il pizzo, i fiocchi: ci sono tantissimi elementi che sembrano nati apposta per il mondo wedding.



Come i look di Dior che giocano con i tessuti leggeri e ispirazioni manlike (come il tailleur candido) o quelli di Chanel, ricchi di poesia e romanticismo, con fiori in tessuto applicati con perizia e mano lievissima.

Givenchy gioca con i volumi importanti e i ricami preziosissimi, come fa - da sempre - Elie Saab, brand amatissimo dalle celeb per le occasioni più importanti, e che rappresenta un'opzione davvero di grande effetto per il giorno del matrimonio, ideale per chi sogna di arrivare all'altare con un look da vera principessa.

Per chi non desidera il classico bianco la scelta cade sulle creazioni di Valentino, delicatissime e impalpabili tra tulle e seta, declinate nelle sfumature tenui e polverose del cipria.

Insomma, anche se i capi che sfilano per l'Haute Couture sono riservati a un pubblico di poche e fortunatissime clienti, sognare non costa nulla. Godetevi i look di ispirazione bridal più belli dell'Alta Moda parigina.









La sposa Haute Couture PE 2018

Elie Saab



Valentino



Giambattista Valli

Christian Dior Haute Couture

Chanel





Givenchy

Giambattista Valli

Schiaparelli





Giambattista Valli



Chanel



Jean Paul Gaultier





Elie Saab



Alexis Mabille

Stephane Rolland





Elie Saab

Valentino

Iris Van Herpen





Christian Dior Haute Couture

Givenchy

Zuhair Murad





Celia Kritharioti

Givenchy



Christian Dior Haute Couture





Alexis Mabille



Celia Kritharioti

Valentino



Julien Fournie



