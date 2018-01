Un evento sulle montagne svizzere con celeb e fashion influencer per celebrare la partnership di lunga data tra i due brand

Slitte, cavalli e tutto intorno un paesaggio tipicamente invernale, fatto di montagne ricoperte di neve. Moncler per celebrare la collaborazione di lunga data con mytheresa.com ha portato celeb e fashion influencer in alta quota, a Gstaad - una frazione del comune svizzero di Saanen nella regione dell'Oberland - per un evento esclusivo.

Tra questi, Tamu McPherson, Sara Battaglia, la modella Aymeline Valade, Amelia Windsor, Doina Ciobanu - solo per citarne alcuni - hanno girato su slitte trainate da cavalli nel caratterisctico scenario innevato di Lauenen sorseggiando, vin brulé e cioccolata calda.

A fare gli onori di casa all'incontro proseguito con una cena intima in un classico rifugio tra i monti, Ludivine Pont, WW Marketing & Communication Director di Moncler, Michael Kliger, Presidente di mytheresa.com e Tiffany Hsu, Fashion Buying Director di mytheresa.com.













L’evento di Moncler e mytheresa.com Tiffany Hsu, Mimi Xu, Aymeline Valade, Hannah Herzspung e Zachary Handley



Aymeline Valade, Tamu McPherson e Mimi Xu



Sara Battaglia



Amelia Windsor, Michael Kliger e Ludivine Pont



Aymeline Valade



Amelia Windsor



Ludivine Pont, Tiffany Hsu e Tamu McPherson



Mimi Xu



Hannah Herzsprung, Nina Suess, Tamu McPherson e Tiffany Hsu



Doina Ciobanu



Mimi Xu e Aymeline Valade



Ludivine Pont, Amelia Windsor e Michael Kliger



Aymeline Valade



Sara Battaglia e Mimi Xu



Nina Suess e Hannah Herzsprung



