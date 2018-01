Una collezione ispirata al concetto di stile sostenibile nonchè evoluzione delle ultime linee di Alta Moda del duo di stilisti.

Una capsule collection di diciassette capi ispirati alla Haute Couture. E incentrata sulla sostenibilità. Non a caso si chiama RE:CYCLE ed è una collezione Primavera Estate 2018 lanciata in esclusiva per Zalando da Viktor&Rolf che hanno dato nuova vita ai tessuti dei capi invenduti dell'e-tailer.

Anche le applicazioni e i patchwork che impreziosiscono ogni pezzo della limited edition - dalle t-shirt agli abiti - sono frutto di materiali riciclati. A indossarla nella campagna la modella belga Hanne Gaby Odiele.

Non passa inosservato lo stampo del duo di stilisti che in questo caso rende accessibile ai consumatori una linea realizzata come naturale evoluzione delle ultime collezioni di Alta Moda.

La Viktor&Rolf x Zalando è la prima dell'e-commerce con focus sulla sostenibilità e sarà disponibile dal 1° febbraio 2018 esclusivamente su Zalando.