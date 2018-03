Un nuovo ecommerce, elegante e funzionale che raccoglie - e racconta - tutte le collezioni del brand



Design moderno, una navigazione veloce ed intuitiva e una shopping experience che punta all'emozione.

Morellato ha lanciato il suo nuovo e-shop per accompagnare i suoi clienti alla scoperta dell'universo dei suoi gioielli. Layout pulito, percorsi veloci e intuitivi, un’ampia scelta, ospitata all’interno di differenti menù e categorie, sono i plus del nuovo e-commerce.

L'utente può individuare in modo veloce ed immediato il prodotto dei desidera, già dall'Hp di benvenuto, per poi scoprire, sezione per sezione, tutto l'universo del brand: dai gioielli per lei a quelli per lui, passando per gli orologi e gli accessori.

In più, una gamma di servizi efficaci ed immediati, che garantiscono maggior flessibilità sugli acquisti: è possibile, infatti, scegliere il prodotto online e pagarlo e ritirarlo in negozio.



In più il nuovo sito, ottimizzato anche per il mobile, racconterà con una serie di contenuti ad hoc tutte le collezioni Morellato, grazie anche all'integrazione di un tool di social commerce che coinvolge il mondo dei social di Morellato all’e-shop del brand.