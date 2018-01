Il carisma della top model e la Cruise 2018 del brand sono i protagonisti dello short movie diretto da Lorin Askill e accompagnato dagli scatti fotografici di Tom Craig

Una New York by night che si muove sulle note di I Get Lifted di KC and The Sunshine Band. Al centro della scena Cara Delevingne e l'effetto shiny degli stivali ai suoi piedi tempestati di cristalli - i Maine - e della borsa che porta a tracolla - la Candy - illuminata da glitter. Dei tre nessuno passa inosservato nel cortometraggio 'Shimmer in the Dark' diretto dal regista australiano Lorin Askill per svelare la Cruise 2018 di Jimmy Choo.

Carismatica e con un impeccabile stile da red carpet la top model britannica - nonchè attrice e scrittrice - si aggira per le strade della Grande Mela, di notte, decisa, e ferma il traffico mentre si dirige nel locale notturno 'I want Choo'. Non restano indifferenti gli occhi dei passanti che la scrutano con ammirazione, per lei e per il suo look sparkling.









Mood che ritroviamo anche negli scatti firmati dal fotografo Tom Craig e che ritraggono alcuni momenti del sabato sera di Cara, dalla scelta del look al rientro a casa alle prime luci dell'alba. Sullo sfondo lo skyline della Big Apple, in primo piano i modelli Disco, I Want Choo e Borrowed from the Boys della nuova collezione.