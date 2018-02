È la nuova collezione di accessori della maison, composta di mocassini, borse e portafogli, che per i loro colori vitaminici, fanno subito primavera.

Una palette cromatica vibrante su linee minimal ed essenziali. La nuova collezione di accessori firmati da Giogio Armani per la Primavera Estate 2018 si immerge in un bagno di colori vivaci dal geranio al rosa intenso passando per lampone e il verde erba che vanno ad affiancarsi agli intramontabili avorio, blu navy e nero.

Battezzata Acquerello non a caso, la capsule collection si compone di scarpe, borse e portafogli che attingono al mondo maschile, nei tagli puliti, e si addolciscono con i dettagli gold. I mocassini classici hanno il logo in oro satinato sul passante. Le borse - piccole tracolle o pochette - sono geometriche con chiusura centrale in oro e plexi nero.

La limited edition è approdata in anteprima nelle boutique Giorgio Armani di Milano e Parigi in occasione delle Fashion Week di febbraio dove è stata indossata dalle celeb presenti agli show di Armani, e da aprile sbarcherà in tutti i monomarca e online, su armani.com.





Nina Zilli indossa i mocassini e la borsa "Acquarello" durante lo show Emporio Armani (Courtesy Press Office)