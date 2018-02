La super modella francese ci regala lo spunto per sfoggiare uno dei trend più forti del momento.



Jeans bianchi? Sì, grazie! Senza dubbio uno dei trend più forti della Primavera-Estate 2018, ma un capo non sempre facilissimo da indossare se si ambisce a un risultato sofisticato.

A darci una mano nel non sbagliare combinazione, ci pensa Aymeline Valade, modella e attrice francese dallo stile unico, che li ha sfoggiati alla sfilata Haute Couture di Dior poche settimane fa.

Ed è riuscita in quello che molte falliscono: portare un paio di pantaloni in denim bianco con orli scuciti con innata classe ed eleganza, grazie a una serie di capi super chic!





Per rubarle l'idea occorre "armarsi" di jeans cropped bianchi dalla gamba svasata, perfetti nella combo con una maglia in cashmere e un classicissimo trench beige a doppiopetto.

Un look semplice e raffinato al tempo stesso, da completare con stivaletti in stile texano, una tracolla in pelle e orecchini sobri.



Ecco i pezzi must su cui puntare per ispirarsi alla sua idea in poche mosse.









Dolcevita in cashmere a maniche corte FALCONERI.

Credits: it.falconeri.com







Jeans bianchi svasati sul fondo BALENCIAGA.

Credits: net-a-porter.com









Trench a doppiopetto BURBERRY.

Credits: it.burberry.com





Stivaletti texani in pelle con stella metallizzata DIOR.

Credits: dior.com





Orecchini in oro giallo della collezione B. ZERO 1 BULGARI.

Credits: bulgari.com





Tracolla in pelle con catena dorata COACH.

Credits: it.coach.com