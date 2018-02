Eh sì, c'era anche Sua Altezza alla Fashion Week londinese. Ma non era la sola.



Una fashion week chiusa con il "botto": a Londra la Settimana della Moda si è conclusa in maniera davvero speciale. Come? Con Sua Altezza, la Regina Elisabetta seduta in prima fila, accanto ad Anna Wintour, a una sfilata organizzata dal British Council per premiare giovani designer.

Tra fotografi "impazziti", The Queen ha preso parte alla premiazione, consegnando il Queen Elizabeth II Awards for British Design a Richard Quinn e si è accomodata in prima fila per godersi lo show.

Neanche a dirlo, Elisabetta II ha letterlamente rubato la scena a blogger e influencer presenti.





Ma Sua Altezza, è stata solo l'ultima delle "celebrità" presenti alla Fashion Week inglese.

Da Burberry, per l'ultimo show con Christopher Bailey come Direttore Creativo del brand, abbiamo visto le sempre presenti Alexa Chung e Poppy Delevingne, accanto a Michelle Dickery, la "Lady Mary" della serie tv Downton Abbey, la cantante e attrice Zendaya, Sienna Miller e Iris Law, figlia dell'attore Jude, già volto per il marchio inglese.

Da Christopher Kane c'erano Olivia Palermo e la sempre splendida Jasmine Le Bon.

Ma l'evento clou della fashion week è stato il lancio del nuovo capitolo dei Miu Miu Woman Tales, la serie di cortrometraggi dedicati all'universo femminile, giunto alla 15esima edizione e che ha visto, nei panni di regista, la giovane Dakota Fanning. Ricco di star anche l'after party successivo e che ha visto partecipare "alle danze" celeb come Naomi Campbell, Eva Herzigova, Mary Charteris, Tylane Blondeau e, ovviamente, l'altra sorella Fanning, Elle!

Scoprite con noi tutte le star presenti alla London Fashion Week

London Fashion Week: le star alle sfilate di Londra Poppy Delevingne e Alexa Chung da Burberry.

Credits: Splashnews

Zendaya da Burberry.

Credits: Splashnews

Anya Taylor Joy da Burberry.

Credits: Splashnews



Jasmine Le Bon da Christopher Kane.

Credits: Splashnews

Olivia Palermo da Christopher Kane.

Credits: Splashnews

Michelle Dockerey da Burberry.

Credits: Splashnews



Iris Law, figlia dell'attore Jude, da Burberry.

Credits: Splashnews

Ellie Bamber

Credits: Splashnews

Sienna Miller da da Burberry.

Credits: Splashnews



Dakota Fanning che ha presentato il suo corto "Hello Apartment", l'ultimo della serie di Miu Miu Women’s Tales.

Courtesy Press Office

Eve Hewson e Elle Fanning all'afterparty di Miu Miu.

Courtesy Press Office

Eva Herzigova all'afterparty di Miu Miu.

Courtesy Press Office



Tylane Blondeau all'after party di Miu Miu.

Courtesy Press Office



Naomi Campbell al party Miu Miu.

Credits: Splashnews



La socialite Laura Bailey.

Credits: Splashnews



Salma Hayk con il marito Francoise Pinault.

Credits: Splashnews



