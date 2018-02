Viaggio ufficiale per la coppia reale sul suolo svedese. E Kate, come sempre, ruba la scena a tutti (anche in giaccone e scarponcini da neve).





Il Principe William e Kate Middleton sono in viaggio ufficiale in Svezia: la coppia reale è giunta nella capitale svedese in un clima molto rigido ma "scaldato" dall'entusiasmo del popolo che li ha accolti. Primi fra tutti, la Principessa Victoria e suo marito, l'ex personal trainer, Daniel Westling, che, con la coppia inglese, ha non poche affinità (anche loro come William e Kate giovani, futuri sovrani e con figli piccoli).

E Kate neanche a dirlo, ha presto rubato la scena al marito e a tutta la corte, complice, ovviamente, il pancione in crescita della Duchessa, in "dolce attesa" del Royal Baby n°3.

Per il primo viaggio ufficiale dell'anno (svolto senza portare i piccoli George e Charlotte, rimasti a casa), Kate ha sfoggiato un guardaroba di tutto rispetto, subito passato sotto al radar dei media.

Come l'abito verde bosco e il cappotto pied de poul, entrambi della designer Catherine Walker, due look impeccabili e subito fotografatissimi. O l'outfit sfoggiato sul ghiaccio in occasione di una partita di hockey: giaccone Burberry e stivali da neve Sorel.



E ancora l'abito color oro a fiori firmato Erdem che la Principessa ha scelto di indossare alla cena di gala presso l'ambasciatore britannico in Svezia: il vestito, come hanno subito ribadito i ben informati, si aggira sulle 2mila sterline.

Infine grande clamore ha sucitato il vestito in velluto blu con motivo "ramage" che ha scatenato un vero putiferio tra i tabloid: la Duchessa ci avrebbe mandato un messaggio subliminale sul sesso del futuro principino? Chissà...

Non ci resta che attendere eventuali sviluppi e altrettanti look!













Kate Middleton con un elegante midi dress di Catherine Walker e orecchini pendenti di Kiki McDonough.





Anche il delizioso cappotto peid de poul è della designer Catherine Walker.





Con un abito midi in tweed "bouclé" di Alexander McQueen e una bag Chanel.





Eccola con il "chiacchierato" abito a fiori di Erdem: i tabloid ne hanno subito calcolato il costo, 2 mila sterline.





"Impavida" la Duchessa di Cambridge gioca a hockey su ghiaccio ben coperta: giaccone Burberry, maglione Fjallraven e stivali da neve Sorel.





Imepccabile nel coat verde bosco di Catherine Walker, con stivali scamosciati di Russell & Bromley e la Mini Seaton Bag di Mulberry.





Ecco l'outfit che ha scatenato la fantasia dei tabloid: un vestito in velluto blu! Che si tratti di un velato riferimento al sesso del Royal Baby n° 3?





