Una ricetta originale per far gustare il pesce anche a chi non lo ama particolarmente. Il merluzzo sfizioso con pomodorini si accompagna alla perfezione con pane bruscato, condito con olio, sale e aglio. E, a piacere, olive o lardo

30 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

600 gr filetti di merluzzo

200 gr salsiccia piccante

12 pomodorini ciliegia

5 spicchi aglio

1 rametto timo

qb paprika

1 limone non trattato

qb insalatine miste

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe nero

Come preparare il merluzzo sfizioso con pomodorini





1) Lavate 1 rametto di timo, asciugatelo e prendetene le foglioline. Quindi, scaldate un grande tegame antiaderente e metteteci 200 gr di salsiccia piccante, spellata e affettata sottile insieme al timo. Rosolate per circa 5 minuti girando le fettine di salsiccia. Quindi, mettetele da parte.

2) Schiacciate 5 spicchi d'aglio, togliete la bucia e poi lavate e asciugate 12 pomodori ciliegia. Lavate anche le insalate miste.

3) Rivestite una teglia con carta da forno metteteci 600 gr di filetti di merluzzo, coprite con 1 pizzico di paprika e di pepe pestato al mortaio. Aggiustate di sale e aggiungete anche la scorza di 1/2 limone non trattato. Adagiate i pomodorini e l'aglio intorno al pesce e irrorate con un po' di olio extravergine d'oliva.

4) Fate cuocere in forno caldo a 200°C per circa 10 minuti. Sfornate ma non spegnete il forno, quindi disponete sul pesce le fettine di salsiccia e grattugiate sopra anche la scorza dell'altra metà di limone. Cuocete in forno per altri 5 minuti.