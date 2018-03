La classica torta alle mele è resa ancora più golosa grazie alla presenza di ingredienti come il cioccolato, il rhum e gli amaretti. Un'esplosione di gusto esaltata dall'abbinamento con un liquore all'amaretto. Oppure, semplicemente con un buon caffè. È la torta perfetta per chi ama le mele ma desidera un dessert più originale

Ingredienti per 10 persone

1 kg mele golden o renette

200 gr amaretti

180 gr burro

130 gr cioccolato fondente

160 gr zucchero

120 gr farina 00

5 uova

4 cucchiai rhum

1 bustina lievito vanigliato

qb sale

Come preparare la torta di mele al cioccolato





1) Tritate 130 gr di cioccolato fondente e scioglietelo in una casseruola piccola insieme a 180 gr di burro a pezzetti. Intanto sbriciolate 200 gr di amaretti e tagliate a spicchi 1 kg di mele dopo averle pulite e sbucciate.

2) Sbattete ora 5 tuorli insieme a 130 g di zucchero, lavorate bene fino a consistenza spumosa. Quindi, incorporate il cioccolato fuso con il burro usando sempre la frusta.

3) Ora unite al composto anche 4 cucchiai di rhum, 200 gr di amaretti sbriciolati, 120 gr di farina 00 setacciata con 1 bustina di lievito vanigliato. Montate quindi i 5 albumi a neve ferma con un po' di sale e incorporate anche quelli all'impasto senza mescolare, ma aggiungendoli con una spatola dal basso verso l'alto.



4) Ora versate l'impasto in una tortiera rivestita con carta da forno inumidita e strizzata. Adagiatevi sopra le mele partendo dall'esterno e arrivando al centro. Spolverizzate la superficie della torta con lo zucchero rimasto o con amaretti sbriciolati. Fate cuocere in forno caldo a 180° C per circa 50 minuti. Fate raffreddare e servite in purezza, con panna montata o con crema pasticcera.