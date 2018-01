La ricetta della torta di carote light con farina integrale è finalmente la perfetta unione tra la golosità e l'attenzione verso salute e linea. L'impasto è naturalmente dolce grazie alla presenza delle carote e delle mandorle, la farina integrale porta fibra ma non toglie gusto e, infine, le decorazioni a base di zenzero donano quello sprint in più alla classica torta di carote

75 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

150 gr farina integrale

50 gr farina

150 gr carote

2 cucchiai farina di mandorle

20 gr lievito di birra fresco

2 cucchiai zucchero

1 cucchiaio albume

1 cucchiaio olio extravergine di oliva

qb sale

Come preparare la torta di carote light con farina integrale





1) Sciogliete 20 gr di lievito di birra fresco in mezzo bicchiere di acqua tiepida. Pulite bene 150 gr di carote e grattugiatele finemente. Poi, setacciate 150 gr di farina integrale con 50 gr di farina bianca.

2) Aggiungete alle farine anche le carote grattugiate, 2 cucchiai di farina di mandorle, il lievito, 2 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e amalgamate bene. Infarinate una terrina e lasciate lievitare per 1 ora.

3) Ora versate l'impasto in una tortiera foderata con carta da forno e cuocete in forno caldo a 180° C per 45 minuti, Poi togliete dal forno la torta e spennellate la sua superficie con 1 cucchiaio di albume e cuocete per altri 10 minuti. Servitela dopo averla decorata con pezzetti di zenzero candito e mandorle a piacere.