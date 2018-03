Una vera goduria per il palato, l'apoteosi della golosità. Lo strudel di pere e ricotta ha una pasta burrosa e capace di sciogliersi in bocca, il ripieno è cremoso e unisce la dolcezza delle pere alla ricchezza leggera della ricotta. Da gustare con un tè, un caffè oppure con una cioccolata calda

100 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

260 gr farina

30 gr burro

1 uovo

2 tuorli

5 cucchiai olio extravergine d'oliva

350 gr ricotta

5 cucchiai zucchero

1 bicchierino rum

60 gr mandorle

2 pere

70 gr uvetta

1 cucchiaino cannella

qb sale

Come preparare lo strudel di pere e ricotta





1) Mettete 255 g di farina a fontana, rompete al centro 1 uovo, aggiungete un pizzico di sale, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva e amalgamate gli ingredienti versando, gradualmente, anche 1 dl di acqua tiepida. Impastate con decisione per 15 minuti e poi infarinate la palla di pasta ottenuta, ungetela con olio e fatela riposare per 30 minuti sotto una terrina capovolta.

2) Lavorate ora 350 gr di ricotta insieme a 5 cucchiai di zucchero, incorporate anche i 2 tuorli, 60 gr di mandorle tritate, 1 cucchiaino di cannella, 70 gr di uvetta lasciata in ammollo in 1 bicchierino di rum e strizzata. Aggiungete, dunque, 2 pere sbucciate e ridotte a cubetti.

3) Stendete la pasta in un rettangolo di spessore sottile, tirando bene. Trasferitelo su un foglio di carta da forno e spalmatelo con il ripieno, avendo cura di lasciare libero un margine di circa 2 cm. Arrotolate la pasta piegando prima i lati più corti del rettangolo. Quindi, mettete lo strudel su una teglia da forno e spennellatene la superficie con 30 gr di burro fuso. Fate cuocere in forno caldo a 180° C per circa 50 minuti.