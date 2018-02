Uno dei dolci più amati, si riveste di una fragrante pasta frolla dal sentore burroso. Lo strudel di mele con pasta frolla è il dessert perfetto a fine pasto ma diventa anche merenda e colazione per tutta la famiglia. Si sposa bene con il tè e il caffè. Provate a servirlo con una salsa alla vaniglia tiepida

70 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

1 kg mele renette

70 gr burro

50 gr uvetta

25 gr pinoli

2 cucchiai pangrattato

qb cannella

2 chiodi di garofano

80 gr zucchero

1 limone

3 cucchiai zucchero a velo

3 cucchiai farina bianca

Come preparare lo strudel di mele con pasta frolla





1) Mettete sulla spianatoia 300 g di farina bianca, formate un cratere e aggiungete un po' di sale, 150 g di zucchero, 120 g di burro a tocchetti, 1 uovo e 1 tuorlo. Mescolate bene tutti gli ingredienti lavorando velocemente e otterrete una pasta sbriciolata. Impastate bene fino ad avere una palla di frolla liscia e compatta e, quindi, mettetela in frigorifero per 30 minuti avvolta nella pellicola.

2) Mettete in ammollo 50 gr di uvetta in acqua tiepida, intanto sbucciate 1 kg di mele renette, togliete il torsolo e affettatele sottili. Quindi, mettetele in una terrina insieme all'uvetta strizzata, a 2 chiodi di garofano pestati, alla scorza di 1 limone. Unite anche un po' di cannella, 25 gr di pinoli e 80 gr di zucchero. Mescolate e fate riposare.

3) Stendete la pasta frolla e fatene un rettangolo. Cospargetelo di farina e rendete la frolla molto sottile con il mattarello. Sciogliete 50 gr di burro in un tegame e spennellate la pasta frolla con il burro fuso. Unite nella casseruola del burro anche 2 cucchiai di pangrattato e fate rosolare. Mettetelo al centro della pasta frolla e coprite con la frutta preparata lasciando un bordo libero attorno.

3) Arrotolate la frolla sul ripieno, premendo alle estremità per chiudere. Spennellate con il burro rimasto e trasferite il rotolo su una teglia rivestita con carta da forno. Cuocete in forno caldo per 40 minuti. Una volta sfornato e raffreddato, cospargete lo strudel con 3 cucchiai di zucchero a velo.