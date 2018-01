La crostata di ricotta e gocce di cioccolato è un dolce semplice e goloso che sa di casa! Quella che vi propone Grazia in questa semplicissima ricetta è fatta con una base di pasta frolla friabile arricchita con gocce di cioccolato fondente, riempita con una crema dolce di ricotta. È una crostata perfetta da gustare dopo il pranzo della domenica o anche a merenda insieme ai piccoli di casa.

Ingredienti

500 gr ricotta

320 gr farina bianca

2 uova

1 tuorlo

300 gr zucchero

1 scorza limone non trattato

310 gr burro

100 gr gocce di cioccolato fondente

q.b. sale

Come preparare la crostata di ricotta e gocce di cioccolato





1) Versate sul piano di lavoro 300 gr di farina bianca e formate la fontana con un buco centrale. Sgusciate 2 uova, tenete da parte gli albumi e aggiungete all’interno della fontana i tuorli, 100 gr di zucchero, 1 pizzico di sale, scorza grattugiata di 1/2 limone non trattato, 50 gr di gocce di cioccolato e 300 gr di burro ammorbidito a fiocchetti. Lavorate con le mani gli ingredienti velocemente, per ottenere un impasto morbido e liscio; formate una palla, avvolgetela con un foglio di pellicola alimentare e riponetela in frigo per 30 minuti.

2) Montate a neve ferma gli albumi tenuti da parte. Setacciate 500 gr di ricotta attraverso un colino a maglie strette, raccogliendo la purea senza grumi in una ciotola capiente; aggiungete 200 gr di zucchero un po’ alla volta e lavorate il composto con un cucchiaio di legno. Unite gli albumi a neve e mescolate delicatamente la crema di ricotta con movimenti dal basso verso l’alto.

3) Riprendete la pasta frolla dal frigo, prelevatene 1/3 e mettetelo tra due fogli di carta da forno. Passate sopra il mattarello, stendete l’impasto in una sfoglia di spessore 3-4 mm e foderate con questa una tortiera per crostate lasciando alla base il foglio di carta da forno. Versate all’interno del guscio la crema di ricotta e livellate la superficie. Con la pasta frolla tenuta da parte, ricavate alcune strisce, tagliate con una rondella, che disporrete incrociate sulla superficie della crostata e con il restante dell' impasto formate un cilindretto lungo quanto la circonferenza della torta che adagerete lungo il bordo schiacciandolo un po’ con le dita per farlo aderire alla pasta e rifinire la parte finale delle strisce.

4) Mettete la crostata di ricotta e gocce di cioccolato in forno già caldo a 170°C e cuocete per 40 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare bene la crostata prima di decorarla con le restanti gocce di cioccolato e servirla su un piatto da portata.