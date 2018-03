Deliziose e golose, le colombine al cioccolato sono un dolce perfetto per festeggiare la Pasqua e per preparare un'alternativa alla colomba tradizionale o alle uova di cioccolato. Pochi e genuini ingredienti per un risultato sorprendente. Da gustare con il caffè o il tè del pomeriggio. Anche i bambini le ameranno

35 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

250 gr cioccolato fondente

200 gr zucchero a velo

100 gr burro

4 uova

100 gr nocciola tostate

qb cacao amaro in polvere

Come preparare le colombine al cioccolato





1) Rompete 4 uova in una terrina con i 2/3 dei 200 gr di zucchero a velo. Fate raffreddare 100 gr di nocciole tostate in freezer per 10 minuti, passatele al mixer con lo zucchero avanzato fino ad avere una polvere fine da amalgamare alle uova e allo zucchero.

2) Tritate finemente 250 gr di cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria insieme a 100 gr di burro e lasciate intiepidire. Versate tutto sul composto di uova e nocciole amalgamando bene gli ingredienti.

3) Quindi, versate l'impasto in una teglia rettangolare di 24 per 30 cm, ricoperta con carta da forno. Cuocete questa torta in forno caldo a 150° C per 30 minuti. Sfornatela e fate raffreddare. Mettetela dunque in frigorifero per almeno 2 ore.

4) Dalla torta, infine, tagliate diverse colombine aiutandovi con un tagliapasta. Spolverizzate tutto con cacao amaro e, se preferite, con zucchero a velo.