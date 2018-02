La ricetta per fare a casa la colomba tradizionale di Pasqua. Un impasto lievitato e aromatico, dal profumo inconfondibile. Da gustare in qualsiasi momento dell'anno, quando si ha voglia di un dolce speciale. Buona anche a colazione, per tutta la famiglia

90 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

380 gr farina

3 uova

100 gr burro

200 gr zucchero

1 arancia trattata

1 limone non trattato

150 gr mandorle

100 gr scorza d'arancia candita

1 bicchierino liquore alle mandorle

1 bustina lievito in polvere

1 bicchiere latte

100 gr granella di zucchero

qb sale

Come preparare la colomba tradizionale di Pasqua





1) Fate 100 gr di burro a cubetti, metteteli in una terrina e lavorateli con le fruste elettriche. Rompete 3 uova, separate i tuorli dagli albumi. Unite i tuorli al burro e mettete gli albumi in un'altra ciotola. Montate i tuorli insieme burro e unite 100 gr di zucchero gradualmente. Lavorate ancora il composto a spuma.

2) Tritate 50 g di mandorle e tagliate 100 gr di scorza d'arancia candita a cubetti. Cospargeteli, quindi, con 30 g di farina ed eliminate quella eccedente. Unite tutto al composto, aggiungete le scorze di 1 limone e di 1 arancia, 1 bicchierino di liquore alle mandorle e amalgamate bene.

3) Aggiungete la farina restante con 1 bustina di lievito. Intanto ammorbidite il tutto versando piano piano 1 bicchiere di latte. Lavorate con le fruste elettriche per almeno un minuto. Unite un po' di sale agli albumi e montateli a neve soda. Quindi uniteli al composto dal basso verso l'alto con una spatola.

4) Versate l'impasto in uno stampo da colomba di carta da 750 g. Livellate la superficie con una spatola e battetelo sul piano di lavoro con delicatezza. Cospargete la colomba con le mandorle restanti e la granella di zucchero. Fate cuocere in forno a 170° C per 1 ora. Controllate la cottura con uno stecchino al centro dell'impasto.