Il mare magnum dei diversi prodotti di skincare vi destabilizza? Ecco in quale ordine dovreste applicarli, quali texture si possono sovrapporre e cosa non dovrebbe mai andare insieme

Tra beauty routine sempre più articolate e complesse e prodotti di skin care di cui non è sempre facile capire la funzione, non è raro che la confusione regni sovrana sul vostro vanity table.

Non sapete cosa va applicato per primo e quali ingredienti non andrebbero mai messi insieme? Per esempio, va messo prima il siero o l'olio per il viso? La essence o il contorno occhi?

Ecco tutti i nostri consigli sull'ordine in cui applicare i prodotti di skincare, per una beauty routine semplice ed efficace e dire addio alla confusione.

1. Lo struccante

Il primo step, naturalmente, consiste nel rimuovere ogni tipo di trucco. Potete optare per uno struccante oleoso o un'acqua micellare. Al mattino potete saltare questo passaggio, oppure se siete fan del double cleansing, utilizzate un cleansing oil per una pulizia più profonda.



Il prodotto consigliato: Garnier SkinActive Acqua Micellare Bifase



Un'acqua micellare bifasica con olio di argan, per struccare a fondo senza seccare la pelle.

2. Il detergente

Una volta eliminato il trucco è necessario pulire la pelle più a fondo, eliminando tutte le tracce di impurità. Scegliete un detergente schiumogeno delicato per non aggredire la pelle. La tendenza del momento? Quella dei detergenti in mousse, soffici e piacevoli anche per le pelli sensibili.



Il prodotto consigliato: Filorga Mousse Démaquillante



Detergente in mousse ad azione idratante e anti age, con acido ialuronico.





3. L'esfoliante

Avete due opzioni: gli scrub ad azione meccanica o gli esfolianti chimici o enzimatici, da utilizare da 1 a 3 volte a settimana. Se optate per un esfoliante a base di AHA (come l'acido glicolico per esempio), utilizzatelo soltanto alla sera e prestate attenzione agli attivi che andrete ad associare in seguito.



Il prodotto consigliato: Pixi Peel and Polish



Un peeling ad azione chimica a base di enzimi estratti della frutta e acido lattico.

4. Il tonico

Il tonico serve a riequilibrare la pelle e a ristabilire il giusto livello di pH. Sceglietelo a seconda del vostro tipo di pelle, astringente e purificante oppure lenitivo e idratante.



Il prodotto consigliato: [comfort zone] Remedy Toner



Tonico lenitivo indicato per le pelli sensibilizzate, aiuta a rinforzare le difese della pelle.



5a. Gli attivi: acidi AHA e BHA



I trattamenti a base di acidi andrebbero utilizzati su pelle ben detersa e asciutta. Potete scegliere quelli a base di AHA (alfa-idrossiacidi) come l'acido glicolico o l'acido lattico o quelli che che contengono BHA (beta-idrossiacidi), come l'acido salicilico. Eliminano le cellule morte, affinano la grana della pelle, minimizzano discromie e linee d'espressione.



Sarebbe preferibile applicarli solo alla sera, dato che potrebbero avere un effetto fotosensibilizzante. Ricordatevi di usare sempre la protezione solare.

Potete iniziare ad applicarli da 1 o 3 volte a settimana, abituando la pelle in modo graduale. Per prevenire ogni possibile rischio di irritazione, evitate di associare altri tipi di acidi a quello scelto, se per esempio utilizzate già un peeling chimico. Allo stesso modo, andrebbe evitata l'applicazione contemporanea di altri attivi come il retinolo e derivati. In ogni caso, consultate sempre il dermatologo prima di iniziare il trattamento.

Il prodotto consigliato: The Ordinary Lactic Acid 5% + HA 2%



Contiene acido lattico al 5% con il 2% di acido ialuronico per evitare di seccare e irritare la pelle.



5b. Gli attivi: vitamina C

La vitamina C ha una forte azione antiossidante, illumina e migliora la grana della pelle. Può essere utilizzata liberamente, al mattino e alla sera, ma sarebbe preferibile non associarvi nello stesso momento retinolo e retinoidi per ridurre al minimo il rischio di irritazioni.



Il prodotto consigliato: Clinique Fresh Pressed Daily Booster



Un booster con il 10% di pura vitamina C, protegge la pelle dagli agenti esterni e rende la pelle liscia e luminosa.



5c. Gli attivi: retinolo e retinoidi

I trattamenti a base di retinolo o retinoidi (vitamina A) sono molto efficaci per contrastare l'invecchiamento cutaneo e aiutano la pelle a rigenerarsi. Hanno inoltre un'azione schiarente nel caso di macchie e discromie.

Vanno però utilizzati con molta attenzione e sempre dopo aver consultato un dermatologo, dato che hanno un'azione irritante e fotosensibilizzante sulla pelle. Inoltre, come per ogni prodotto contenente vitamina A è necessario evitare qualsiasi tipo di accumulo.



Usate il vostro trattamento esclusivamente alla sera e non associatelo ad altri tipi di attivi. Utilizzate sempre un alto fattore di protezione solare la mattina.

Il prodotto consigliato: La Roche Posay Redermic R



Trattamento anti age che affina la grana della pelle e migliora l'aspetto delle discromie, a base di retinolo a liberazione progressiva.

6. La essence

Il prodotto per cui vanno pazze le donne orientali e che sta diventando un must-have anche in occidente, da utilizzare al mattino o alla sera. Assomiglia a un tonico per la sua consistenza acquosa, ma è piuttosto un concentrato di nutrienti più simile a un booster.

Contiene agenti idratanti e anti ageing come l'acido ialuronico, enzimi o probiotici, restituendo comfort alla pelle.



Il prodotto consigliato: Benton Snail Bee High Content Essence



Essence coreana a base di bava di lumaca, per riparare la pelle danneggiata.

7. Il siero

Il siero viso è un prodotto irrinunciabile all'interno della propria beauty routine. Ha una consistenza leggera e a rapido assorbimento, ed è fondamentale per nutrire a fondo la pelle e proteggerla dallo stress ossidativo.



Può avere un'azione antiossidante e anti age, con l'acido ialuronico come elemento chiave della formulazione. Si utilizza ogni giorno, mattino e sera.



Il prodotto consigliato: Hylamide SubQ Anti-age



Contiene un complesso di acidi ialuronici di ultima generazione, peptidi e rame per stimolare la produzione di collagene.

8. Il contorno occhi

Non dimenticate mai di prendervi cura della pelle sottilissima e delicata del contorno occhi, soggetta a un più rapido invecchiamento rispetto al resto del viso.

Se avete la pelle molto secca in quella zona scegliete creme dalla texture ricca e corposa, da picchiettare con l'anulare mattino e sera.



Il prodotto consigliato: Antipodes Kiwi Seed Oil Eye Cream



Contiene ingredienti naturali dalla Nuova Zelanda, come l'olio di avocado, kiwi, olio di semi di carota e aloe.

9. La maschera

Si applica dopo aver pulito, esfoliato, riequilibrato e trattato la pelle, per un surplus di nutrienti.

Di sera è l'ultimo step della beauty routine, 1 o 2 volte a settimana. Se avete la pelle molto secca può essere seguita da un olio viso per un'azione ancora più rigenerante.



Il prodotto consigliato: SNP Animal Dragon Soothing Mask



Maschera in tessuto ad azione lenitiva e purificante, adatta alle pelli soggette a imperfezioni e infiammate.



10. L'olio viso

L'olio viso è un prodotto facoltativo, particolarmente nutriente e rigenerante per la pelle danneggiata. Potete utilizzarlo soltanto la sera se avete la pelle mista, o miscelarne qualche goccia nella crema viso se la vostra pelle è particolarmente secca, soprattutto in inverno.



Potete optare per un singolo olio naturale e spremuto a freddo, come l'olio di rosa canina ad azione antiossidante, o per un mix di oli pregiati per sfruttarne vari benefici.

Il prodotto consigliato: Omorovicza Miracle Facial Oil



Un mix di oli a rapido assorbimento che non lascia la pelle unta, ma morbida e rigenerata. È adatto anche per le pelli miste.



11. La crema idratante



Utilizzare una crema mantiene la pelle idratata lungo la giornata, proteggendola dall'aggressione degli agenti esterni, come vento e inquinamento.



Sceglietela a seconda del vostro tipo di pelle e delle vostre esigenze, dalla texture leggera in gel a quella più corposa e nutriente. Può essere applicata soltanto la mattina.



Il prodotto consigliato: Caudalie Vineactiv Soin Hydratant 3in1



Formulata con attivi antiossidanti per proteggere la pelle dall'inquinamento cittadino e dallo stress ossidativo.

12. Il solare

La protezione solare, da usare quotidianamente anche in città, è diventata uno step imprescindibile per proteggere la pelle dai danni delle radiazioni solari.



Le formulazioni di ultima generazione sono leggere e piacevoli da applicare, senza il rischio di un mascherone bianco. Aspettate che la pelle abbia assorbito tutti i prodotti precedenti prima di applicarla. Una volta assorbita, potete procedere con l'applicazione del trucco.

Il prodotto consigliato: Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense SPF 50



Ha una texture leggera che non appesantisce e un finish matte, rendendolo ottimo come base per il trucco.