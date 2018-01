Consigli e prodotti per prendersi cura del viso in inverno

In inverno la pelle pallida è un problema per molte: spenta, a volte anche opaca, priva di quel bel colorito estivo. In realtà si può correre ai ripari scegliendo una beauty routine specifica composta da prodotti skincare e make-up che difendono l’epidermide dalle aggressività esterne -leggi alle voci “smog” e “basse temperature”- e che le donano naturalmente luminosità accentuandone il colorito.

Difendere la pelle



In crema o in olio, questi prodotti sono adatti per essere stesi alla fine della propria routine al mattino o alla sera. I principi sui quali agiscono sono due: difendere dalle eventuali aggressioni giocando d’anticipo oppure riparando eventuali danni.



Grazie agli ingredienti scelti, come il plancton, le vitamine e complessi minerali, questi prodotti di giorno agiscono contro l’inquinamento creando una barriera attorno all’epidermide ed evitando la riduzione dei lipidi mentre di notte lavorano rinforzandola e riparando gli eventuali danni.

Questione di luminosità



Sono plus in più che vengono aggiunti alla propria beauty routine aiutando a donare veramente luce alla pelle. In formato liquido, si tratta di booster ad altissima concentrazione di ingredienti, ne bastano poche gocce e si stendono sul viso prima della crema oppure si aggiungono ad essa.



L’ingrediente principale è spesso la vitamina C che, usata pura e concentrata, aiuta a rivitalizzare la pelle, ringiovanendola e illuminandola da dentro.

Il make-up giusto



Anche il trucco gioca la sua parte fondamentale quando si tratta di donare luminosità alla pelle pallida invernale.



Basta infatti scegliere delle basi illuminanti, fondotinta, BB e CC Cream, ciprie, che ricche di pigmenti riflettono la luce per un effetto glow assicurato. Così facendo fanno risaltare la nuance naturale dell’incarnato, eliminando le discromie e i rossori.

Pelle in inverno: il make-up luminoso Retouch Powder , & Other Stories

Novità invernale, questa cipria risulta assolutamente impalpabile sul viso ed è ricca di pigmenti che aiutano a riflettere la luce così da risaltare il colorito naturale ed eliminare i rossori e le imperfezioni.

Compact Teinté High Protection , Avène

In formato compatto, questa cipria protegge la pelle, ha un SPF50, donandole un colorito da pelle “baciata dal sole”.

CC Cream Peonia , L’Occitane

Idratante, questa CC Cream contiene pigmenti che rendono la pelle perfetta, fresca e luminosa, uniformandone il colorito.



Polvere abbronzante e Blush crema rosè , Galenic

Novità di stagione, entrambi hanno una texture composta da polveri molti fini che non appesantiscono la pelle e le donano un aspetto sano che dura tutto il giorno.

Crème Hydratante Teintée , Jowaé

A base di acqua di fiori di sakura, questa bb cream è specifica anche per le pelli sensibili e aiuta a levigare la pelle, donandole luminosità, perché mantiene equilibrato il suo livello idro-lipidico.

Jump Up Foundation , Wycon

In mousse, questo fondotinta uniforma l’incarnato e rassoda la pelle rendendola così più radiosa.





Balmshelter Tinted Moisturizer , The Balm

Con SPF18, questa crema idratante migliora l’aspetto del colorito naturale ed è disponibile in differenti varietà di colore così da adattarsi. Con SPF18, questa crema idratante migliora l’aspetto del colorito naturale ed è disponibile in differenti varietà di colore così da adattarsi.

Make-up Luminising Powder Lustre , & Other Stories

Compatta, questa cipria dona un velo leggermente dorato e luminoso al viso

