Detergono dolcemente ed eliminano ogni tipo di make up, anche quello waterproof. Ecco cosa sono i cleansing balm e quali scegliere

Pulire e nutrire la pelle con un solo gesto è possibile grazie ai cleansing balm. Si tratta di balsami detergenti o meglio burri che, a contatto con la pelle, cambiano consistenza e si trasformano in oli.

Nonostante il loro tocco delicato sulla pelle, sono capaci di eliminare qualsiasi tipo di impurità, incluso il make up più resistente. Inoltre, sono ideali sia per le pelli normali e grasse sia per quelle secche; nel primo caso riescono a eliminare il sebo in eccesso, lasciando la cute morbida e vellutata, nel secondo, invece, svolgono un'azione idratante: il merito è degli oli presenti nella formula.

Volete provare un cleansing balm per la vostra beauty routine? Vi aiutiamo noi con la selezione dei migliori.

Burro di Karitè, Cera d'api, Girasole e Jojoba aiutano a eliminare le impurità mentre la Calendula lenisce la cute e il Pompelmo dà una sferzata di energia. Massaggiate il prodotto su viso e collo e poi rimuovete con un panno umido.

Questo balsamo ha una formula trifasica: una volta scaldato tra le mani, scioglie in un olio setoso e diventa un latte detergente che rimuove il make up, incluso quello waterproof.

Ha una texture leggera che dissolvere rapidamente anche il trucco più tenace. Una volta applicato e massaggiato sul viso, si trasforma da balsamo solido a olio vellutato.

Contiene cere di Rosa e di Mimosa, infuse con oli nutrienti, oltre alle alghe dalle proprietà antiaging. Purifica, nutre e dà nuova luminosità alla pelle.

A contatto con il calore della pelle si trasforma in olio per eliminare le impurità dal viso, mentre, una volta risciacquato con acqua diventa un latte setoso che lascia un velo protettivo.



Purifica e rivitalizza la pelle con una formula oleosa che poi si trasforma in un latte detergente. Da usare la sera, come primo step della routine di bellezza.



Ideale per una detersione profonda della pelle da normale a secca, contiene Burro di Karité che svolge un'azione nutriente, mentre

un mix di cere vegetali e la Vitamina E rigenerano e idratano delicatamente.

Prima tappa del rituale di detersione, elimina dolcemente le impurità, inclusi i residui causati dall'inquinamento. Contiene olio essenziale d'immortelle bio, dall'azione anti-età, e Vitamina E, dalle proprietà anti-ossidanti.

Infuso in puro oro 24K, questo lussuoso balsamo detergente si scioglie delicatamente a contatto con la pelle, mentre il burro di Camomilla e il Miele apportano un'idratazione intensa.

Molto delicato sulla pelle, la pulisce in profondità lasciandola vellutata. Contiene olio di Mandorla, burro di Karité e vitamina E.

Il suo plus? Rende la pelle più liscia e luminosa. Per applicarlo, prendete una quantità sufficiente con una spatola e massaggiatelo sul viso asciutto, poi risciacquate con acqua tiepida.