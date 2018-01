La manicure diventa più estrosa che mai, le unghie 3D sono la tendenza più hot da provare ora per chi vuole esprimere la propria creatività

Non c'è spazio per le mezze misure, le tendenze unghie oscillano tra il più rigoroso minimalismo e l'esagerazione pura che si esprime attraverso applicazioni in rilievo per unghie a effetto 3D.

Si va dalle opzioni più discrete delle decorazioni in metallo ai cristalli e alle perle da applicare su smalti metallizzati.

Non mancano poi le varianti più colorate che lasciano libero sfogo alla fantasia, da sfoggiare con una buona dose di autoironia, per chi non teme piume, catenelle e nail piercing.

Vi lasciamo le creazioni più originali proposte dai nail artist.

Excess



Esagerare è la parola d'ordine, seguendo il mood della manicure scelta per Libertine alla New York Fashion Week.



Precious stone



Ricorda le pietre preziose questa nail art con decorazioni dorate su unghie viola ombré.



Plural accents



Ogni unghia ha una decorazione diversa, per non passare inosservate.



Golden stars



Decorazione in rilievo a forma di stella che gioca con i negative space.



3D Metallic



Le tip metalliche hanno una decorazione in rilievo a texture rettile.



Simple



Come coniugare semplicità ed eccesso nel modo giusto.



Black & nude



Le tip proposte per la sfilata di The Blonds offrono design di grande effetto, con un'anima dark.



Pretty in pink



Perle e cristalli su smalto rosa, una manicure iper femminile.



Aggressive



Decorazioni nere in rilievo su unghie a stiletto.



Jewellery



Gioielli (anche) sulle unghie.



Pearlized



Tip con decorazioni di perle e madreperla, su basi metalliche dai colori tenui.



Wire nails



Una decorazione in rilievo realizzata con del semplice fil di ferro.



Plumage



Chi ha paura delle piume sulle unghie?



Metals



Un tripudio di metalli, dalla base alle applicazioni.



3D Pearls



Una manicure super bombata, con l'applicazione di perle di grosse dimensioni.