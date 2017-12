Scoprite come realizzare la nail art delle feste da sfoggiare a Capodanno con il tutorial di Non Solo Kawaii



La nail art delle feste ricorda i fuochi d'artificio che celebrano l'arrivo del nuovo anno.



Grazia.IT e Non solo Kawaii hanno creato una manicure dalla base nera su cui risaltano tonalità glitterate oro e viola. Pois dalle dimensioni diverse che "esplodono" sull'accent nail (la tecnica dell'accent nail consiste nel fare un decoro diverso su una sola unghia, solitamente l'anulare) come un fuoco d'artificio.







Gli smalti





Smalti utilizzati: Pupa Lasting Color Extreme 010 Optical White (bianco), Pupa Light Up The Night 002 Golden Light (oro glitterato), Pupa Light Up The Night 001 Purple Up The Night (viola glitterato), Orly Silken Quartz (rosa perlato), Orly November Fog (lilla) e Chanel 580 Celebrity (nero).







Come realizzare la nail art





Step 1: Applicare la base e poi stendere lo smalto nero Chanel 580 Celebrity.





Step 2: Con il dotter tool intinto nello smalto bianco Pupa Lasting Color Extreme 010 Optical White realizzare dei pois dalle dimensioni diverse, applicando più o meno pressione con lo strumento.







Step 3: Con il dotter tool sovrapporre pois colorati e brillanti a quelli precedentemente realizzati, utilizzando smalti glitterati e perlati come Pupa Light Up The Night 002 Golden Light (oro glitterato), Pupa Light Up The Night 001 Purple Up The Night (viola glitterato), Orly Silken Quartz (rosa perlato) e Orly November Fog (lilla).





Come realizzare l'accent nail







Step 1: Applicare la base e poi stendere lo smalto nero Chanel 580 Celebrity.





Step 2: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto bianco Pupa Lasting Color Extreme 010 Optical White realizzare una croce al centro dell'unghia, poi con il dotter tool creare i pois.





Step 3: Ripetere il passaggio precedente sovrapponendo smalti glitterati e perlati come Pupa Light Up The Night 002 Golden Light (oro glitterato), Pupa Light Up The Night 001 Purple Up The Night (viola glitterato), Orly Silken Quartz (rosa perlato) e Orly November Fog (lilla).





Il make up





Abbinate la nail art con prodotti beauty come: il mascara volumizzante Max Factor Lash Crown Mascara Black, il duo occhi Pupa Luminous Base & Glitter 001 Sparkling Bronze per uno sguardo luminoso e il kit in edizione limitata Nars Man Ray Love Triangle che contiene le mini size dei best seller Blush Hot Sand e Audacious Lipstick Rita.





Credits: Graphic by Laura Castellanza