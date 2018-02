Finish opaco, long lasting e applicatore cushion pr alcuni: i rossetti in polvere hanno già conquistato le beauty addicted. Ecco come usarli e quali sono i migliori

Chi ama le labbra opache non ne può fare a meno: i rossetti in polvere sono il nuovo trend che ha già conquistato le beauty addicted. Il motivo? Grazie alla texture leggera e modulabile, questo tipo di lipstick permette di realizzare un colore personalizzabile dal finish gradient oppure uniforme, simile a quello che si ottiene applicando un lip stain.

Perché scegliere un rossetto in polvere? Se desiderate un risultato long lasting e matte satinato e, allo stesso tempo, volete un finish leggero che non "pesa" sulle labbra, questo è sicuramente il prodotto che fa per voi.

Abbiamo provato i migliori: scegliete il vostro rossetto in polvere con la nostra selezione.

Poudre à Lèvres Duo Balsamo e Polvere per Labbra di Chanel Il balsamo si applica con le dita per idratare e permettere alla polvere di fissarsi senza creare un effetto maschera. In più, i pigmenti ultra-micronizzati assicurano un risultato long lasting. Il consiglio: applicate la polvere al centro delle labbra e sfumate. Ripetete l'applicazione fino a ottenere l'intensità desiderata.

Dal colore intenso, non secca le labbra e permette di creare giochi di sfumature donando un finish tridimensionale.

Grazie all'applicatore in spugna, la stesura è semplice e accurata mentre il finish è opaco satinato.

Da rossetto in polvere si trasforma in un lip tint dalla finitura opaca e a prova di sbavatura. Nutre e protegge le labbra grazie alla vitamina E.

Ombretto o rossetto? Il vantaggio è poter mescolare le polveri per ottenere risultati personalizzati.

Grazie alla sua formula in polvere arricchita da pigmenti matte si stende sulle labbra lasciando un colore intenso che non sbava e dura fino a otto ore.

Dona un finish intenso sulle labbra senza seccarle. Una volta applicato, risulta super leggero.

Ha una texture cipriata morbida e setosa; altamente pigmentata, regala un finish opaco super cool.

Per attivare la polvere di questo rossetto basta spingere l'applicatore cushion all'interno del cilindro che contiene il colore: il risultato sulle labbra sarà intenso e impeccabile.

Si applica come un rossetto normale: rilascia una texture cremosa che si trasforma in un colore vivo. Potete usarlo anche come blush sugli zigomi.





L'innovativa formula si scioglie una volta a contatto con le labbra, regalando un colore ricco e idratante grazie al collagene idrolizzato.