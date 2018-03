Indossare un eyeliner colorato non è mai stato così facile, grazie alle matite occhi a lunga tenuta. Scoprite le migliori da provare adesso

Quando si opta per un make up look colorato, è importante scegliere prodotti dall'elevata performance, come le matite occhi colorate a lunga tenuta.

Dalla formula morbida, non polverosa, spesso in gel, e dall'effetto waterproof, tendono a fissarsi sulla palpebra o lungo la rima ciliare, senza sbavarsi durante la giornata, diventando così le migliori alleate per un trucco che duri tutto il giorno.

Sceglietele per creare un tocco di colore sfumato, come base per l'ombretto, come ombreggiatura lunga la palpebra inferiore o come eyeliner definito: vi sorprenderanno per la loro facilità di utilizzo, per l'intensa del colore e per l'estrema durata.

Marrone, blu, viola o fucsia? Scegliete la vostra matita colorata a lunga durata.

Unisce nella sua formula cere, resina di silicone e agenti che creano un film protettivo che prolunga la durata del colore, rendendolo resistente all'acqua.









Ha una punta obliqua che non necessita di essere temperata, mantenendo sempre la sua forma, e che rende l'applicazione ancora più semplice. Il tratto risulta intenso come quello di un eyeliner, con la facilità di utilizzo di una matita occhi.

La sua texture in gel distribuisce in modo uniforme i pigmenti per un effetto ancora più intenso, ma sempre modulabile, dalla lunga durata no transfer.





Dura fino a 12 ore senza sbavature, assicurando un colore ricco e intenso.





La sua formulazione replica quella di un eyeliner in gel trasferita nel pack di una matita. Si applica con scorrevolezza e si fissa per un look perfetto tutto il giorno.





Non conosce compromessi: colore vibrante, applicazione semplice e durata estrema, fino a 24 ore.





Non sbava, non macchia e non si raddensa, per un colore ricco e cremoso che si fissa per 12 ore.





Basta scegliere il finish preferito tra opaco, metallizzato, satinato, iridescente o effetto diamante per ottenere una linea precisa, ultra resistente, che si sfuma con facilità e non si muove.





Un tocco argentato resistente all'acqua. La sua formula, pur essendo a lunga tenuta, presenta anche agenti idratanti che evitano l'effetto arido del colore.





Tratto intenso, per linee definite con la matita automatica retraibile che non necessita di essere temperata.