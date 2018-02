Siete curiose di provare l'autentica beauty routine coreana? Partite dalle bb cream originali coreane: abbiamo scelto le migliori per voi da provare

Prima ancora del boom del cosiddetto k-beauty trend ci furono le bb cream. Nascono come blemish balm per nascondere le imperfezioni dell'incarnato e sono il perfetto esempio di prodotto ibrido tra skincare e make up.

Hanno un SPF medio-alto, uniformano il colorito, correggono discromie e illuminano il viso con un effetto dewy. Le bb cream coreane sono diventate un cult in tutto il mondo per la loro versatilità. Il lato negativo? Sono adatte quasi esclusivamente per i toni di pelle asiatici, molto chiari.



Abbiamo scelto le migliori, sia in formato liquido classico che cushion.

È tra le bb cream in formato cushion più apprezzate, assolutamente luxury. La texture è leggera e impalpabile, dona un finish satinato naturale con effetto illuminante. È ottima da stratificare per rendere le discromie meno visibili.



È la più famosa e tra le prime "storiche" bb cream. Dona un'ottima copertura stratificabile per le pelli con imperfezioni evidenti, senza effetto maschera. Dura a lungo e dona un look flawless.



Cushion con struttura a nido d'ape per aderire meglio alla pelle e ottenere un risultato ancora più naturale. Questa BB cream ha un effetto schiarente sulle macchie e illumina una pelle spenta e affaticata.



Una delle BB cream più amate dalle coreane perché offre una media coprenza pur mantenendo un effetto naturale che si fonde con la pelle. Ha un finish dewy ideale per le pelli secche e dura tutta la giornata.



Una BB cream cushion con SPF 50, garantisce idratazione e luminosità alle pelli disidratate, non segna le linee d'espressione e dona un finish glowing. L'ideale per le pelli stanche.



Una delle poche BB cream facilmente reperibili in Italia, è leggera sulla pelle e corregge il colorito, proteggendo dal fotoinvecchiamento grazie all'SPF 45 e a un complesso di biopeptidi.



BB cream cushion dalla texture leggera a lunghissima tenuta e con proprietà seboassorbenti, perfetta per le pelli miste e grasse con imperfezioni da coprire.



BB cream dalla texture fresca in gel, a base d'acqua. Dona un risultato naturale, idrata senza ungere e ha una buona coprenza stratificabile. La texture elastica si adatta alla pelle del viso minimizzandone le imperfezioni.



Una BB cream creata appositamente per le pelli a tendenza acneica. Contiene tea tree oil ad azione antinfiammatoria e un SPF 50 per proteggere la pelle irritata dall'aggressione dei raggi solari che potrebbero peggiorarne la condizione.



Contiene estratto di aloe ed è la più adatta per le pelli sensibili e miste, perché protegge dalle aggressioni esterne con un SPF 50, idrata ma tiene sotto controllo la produzione di sebo.