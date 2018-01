Scoprite gli errori di make up più frequenti, quelli che magari anche voi commettete senza rendervene conto

La perfezione non esiste, perché però non impegnarsi nell'evitare gli errori più comuni - e spesso fastidiosi - che si commettono quando ci si trucca?

Se siete appassionate di make up resterete sorprese nello scoprire che quasi sicuramente anche voi commettete questi errori di make up, i cosiddetti make up mistakes.

Per scoprirli tutti, e imparare a rimediare in maniera semplice e veloce, continuate a leggere questo articolo.

Un post condiviso da Beti (@makeupsessions) in data: Dic 28, 2017 at 10:18 PST

1. USARE PENNELLI SPORCHI

I pennelli da trucco diventano in breve tempo una calamita per la polvere e un ricettacolo di batteri.

Bisognerebbe lavarli ogni giorno, se però avete poco tempo potete servirvi di uno spray specifico per lavaggi veloci e poi procedere con una detersione profonda una volta alla settimana.

Questo li manterrà morbidi e funzionali a lungo ed eviterà l'insorgere di imperfezioni - o fastidiose irritazioni - sul vostro viso. Ricordatelo!

Un post condiviso da Citra & Co (@citraco) in data: Gen 5, 2018 at 2:01 PST

2. NON USARE LA CREMA IDRATANTE PRIMA DEL FONDOTINTA

Applicare la crema viso è un imperativo in ogni momento e a tutte le età.

In particolare, se vi truccate, una buona crema idratante protegge e idrata la pelle, la prepara a ricevere il trucco e lo mantiene "al suo posto" tutto il giorno.

Al contrario, applicare il fondotinta sulla pelle nuda coadiuva l'occlusione dei pori e l'insorgere di imperfezioni e segni del tempo, inoltre crea un effetto poco armonico ed "effetto mascherone" sul viso.

Se pensate che crema e fondotinta sul viso insieme siano troppo pesanti, probabilmente state usando prodotti non adatti al vostro tipo di pelle: correte ai ripari!

Un post condiviso da Susanna (@moonandglow) in data: Dic 16, 2017 at 2:06 PST

3. USARE UN FONDOTINTA DI UN COLORE SBAGLIATO

Anche se non ci credete, il fondotinta del colore giusto esiste e vi sta aspettando.

Abbiate cura di cercarlo e sceglierlo con attenzione, in una shade perfettamente in tono con quella del vostro viso.

Per trovare il giusto colore provate le nuance idonee sul collo - e non su mani o braccia. Quella che si "perderà" sulla pelle sarà quella giusta.





Un post condiviso da J e s s (@my_makeupvanity) in data: Gen 5, 2018 at 12:01 PST

4. APPLICARE IL CORRETTORE IN MODO SBAGLIATO

I correttori possono essere correttivi, appunto, o illuminanti. I correttivi si stendono solo ed esclusivamente sull'imperfezione, come occhiaie, macchie cutanee e brufoletti.

Quelli illuminanti invece possono essere stesi in maniera più diffusa sotto l'occhio o sul ponte del naso, mento e fronte, per correggere il tono della pelle e al contempo rischiararla.

Quando stendete il correttore ricordate di non "tirare" il prodotto ma di picchiettarlo. In questo modo sarà più coprente, non si sposterà e rimarrà inalterato a lungo.

Un post condiviso da Makeup Just For Fun (@makeup.just.for.fun) in data: Gen 7, 2018 at 7:41 PST

5. APPLICARE LA TERRA SU TUTTO IL VISO

Il revival anni '90 sembra inarrestabile, ma se c'è qualcosa di questa decade che non è destinata a fare tendenza è la terra applicata su tutto il viso.

L'effetto umpa lumpa non è affatto glam, per questo è importante stendere la terra - meglio se non troppo aranciata - solo sui contorni del viso con un pennello morbido.

L'incarnato risulterà più caldo, e l'effetto sarà leggero.

Un post condiviso da Benefit Cosmetics US (@benefitcosmetics) in data: Gen 3, 2018 at 2:29 PST

6. ROVINARE IL MASCARA FACENDO ENTRARE ARIA NEL CONTENITORE

"Stantuffare" energicamente lo scovolino nel mascara non solo non serve a raccoglierne di più, ma va inesorabilmente a seccare il prodotto.

Questo movimento incorpora aria nel flacone rovinando completamente sia la formula cremosa che lo scovolino.

Se anche voi lo fate e ne buttate via uno al mese ora sapete perché. Fermatevi subito!

Un post condiviso da Maybelline New York (@maybelline) in data: Dic 27, 2017 at 7:08 PST

7. NON SFUMARE L'OMBRETTO

Sfumare l'ombretto è il segreto di un trucco occhi effetto professionale e di classe.

Anche il make up più semplice è in grado di conferire allo sguardo un look magnifico grazie alla giusta sfumatura.

Per ottenere una buona sfumatura sono necessarie un minimo di manualità e pazienza oltre che un buon pennello da sfumatura - dalla forma morbida e allungata - in alterativa, potete persino usare i polpastrelli per una sfumatura veloce ma efficace.

Ricordate che le linee nette e non sfumate sugli occhi tendono ad appesantire e invecchiare lo sguardo, mettendo inoltre in risalto ogni singola imperfezione. Per questo sfumate, sfumate, sfumate e ancora sfumate!

Un post condiviso da Wies (@xwiesx) in data: Gen 3, 2018 at 10:19 PST

8. LASCIARE UNO "STACCO" TRA RIMA CILIARE ED EYELINER

Anche il trucco più bello può essere rovinato dallo spazio bianco rimasto tra la rima ciliare e la riga di eyeliner.

Per scongiurare questo errore di bellezza è importante fare tanta pratica e avere la mano ferma, ma non è una missione impossibile.

Semplicemente è necessario avere cura di stendere il prodotto il più vicino possibile all'attaccatura delle ciglia.

Un post condiviso da obsessee (@obsessee) in data: Gen 5, 2018 at 7:12 PST

9. APPLICARE IL ROSSETTO SU LABBRA SECCHE

Non c'è niente di più brutto che vedere un rossetto intenso su labbra screpolate, secche e con pellicine.

Prima di stendere il vostro lipstick è importate idratare bene le labbra - e se necessario fare uno scrub leggero - rimuovere l'eccesso e poi procedere con l'applicazione.

Siete in un periodo di particolare stress e le vostre labbra sono molto secche? Evitate il rossetto (quelli opachi ancora di più) e concedetevi un lip balm leggermente colorato, sarete sicuramente più in ordine e le vostre labbra vi ringrazieranno.

Un post condiviso da KIKO Milano Official (@kikomilano) in data: Gen 3, 2018 at 11:30 PST

10. ESAGERARE!

Esagerare non è mai una buona idea. Cercate di trovare sempre un buon equilibrio nel vostro make up, evitando di applicare troppi prodotti sul viso, limintandone sia il numero che la quantità.

Ad esempio, un contouring strutturato à la Kardashian può essere una buona idea per un party look, ma ricrearlo ogni mattina per andare al lavoro potrebbe essere un tantino esagerato, no?

Mentre vi truccate focalizzatevi sui vostri punti forti e cercate di metterli in evidenza, senza accanirvi sui difetti.

Un post condiviso da MAKEUP BY MARIO (@makeupbymario) in data: Dic 19, 2017 at 10:01 PST