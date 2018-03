Hair style vintage e occhi in primo piano per le star protagoniste della cerimonia degli Oscar: scoprite con noi i beauty look più belli visti sul red carpet

Vince il glamour vintage alla 90esima edizione degli Oscar, un appuntamento che - forse anche a causa dei recenti scandali che hanno travolto Hollywood - sembra essere all'insegna della sobrietà sia per il make up sia per le pettinature scelte dalle star.

Onde e boccoli ravvivano le pettinature morbide e i raccolti - da Jennifer Lawrence a Margot Robbie fino a Jennifer Garner - mentre il beauty look vede ancora una volta protagonista lo smokey eyes che rende più intenso lo sguardo (tra i più belli quelli di Zendaya e di Zoey Deutch). Il colore più gettonato sulle labbra è il rosa in tutte le sfumature anche se non manca il classico rosso da red carpet proposto anch'esso in più varianti (Gal Gadot ha scelto la tonalità più chic).

Scoprite con noi i beauty look più belli sfoggiati dalle star durante la notte degli Oscar.

And the winner is...

Smokey eyes marrone e labbra rosse: il beauty look di Jennifer Lawrence, firmato dal make up artist Hung Vanngo, è il più bello di tutti. L'acconciatura, poi, è semplicemente perfetta: le onde mosse incorniciano elegantemente il viso dell'attrice. Promossa con lode.





Miglior bob mosso

Il carré a onde di Margot Robbie creato da Bryce Scarlett dà un tocco frizzante al finish. Il make up è sui toni del nude (forse si poteva osare di più?).

Miglior make up abbinato all'abito

Saoirse Ronan sfoggia una pettinatura molto simile all'hair look visto nel film che la vede protagonista ("Lady Bird") declinato in un biondo classico con ricrescita in evidenza (la pettinatura è stata realizzata dallo stylist Adir Abergel). Il make up è sui toni soft del rosa, proprio come l'abito indossato sul red carpet.

Miglior top knot

Uno dei raccolti più chic è quello di Zendaya: un chignon molto alto e super glam che riprende il mood del make up caratterizzato da uno smokey eyes molto intenso. Probabilmente uno dei beauty look più riusciti a questa 90esima edizione degli Oscar.

Miglior rossetto rosa

Toni bon ton per il beauty look di Emma Stone realizzato dalla make up artist Rachel Goodwin. Le gote sono in evidenza grazie a una polvere rosa intensa che riprende la tonalità applicata sugli occhi. Impeccabile il long bob asimmetrico portato molto liscio.

Miglior hair look vintage

Molto classico il look scelto da Allison Williams che aggiunge un ulteriore tocco di femminilità al finish optando per una pettinatura con onde stile Old Hollywood.

Miglior rossetto rosso

A indossarlo è Eiza González che preferisce una sfumatura nei toni dell'arancio: il colore giusto da abbinare all'abito giallo. Molto belle anche le ciocche più chiare tra i capelli che riscaldano l'hair look.

Miglior chignon basso

Emily Blunt lo arricchisce con una treccia lasciando qualche chioma libera ai lati. Molto romantico e da replicare.

Miglior raccolto rétro

Ricorda le acconciature dei Roaring Twenties quella di Gal Gadot che sceglie un make up altrettanto vintage complice il rosso scuro sulle labbra.

Miglior taglio corto mosso

Non il solito short cut: la regista Greta Gerwig ha optato per un hair look mosso per rendere la pettinatura più originale.

Migliori capelli lunghi mossi

Onde tra i capelli anche per Jennifer Garner che preferisce un make up classico: le labbra sono rosa mentre gli occhi sono valorizzati da un eyeliner nero e da tanto mascara.

Miglior hair look "prezioso"

Un'hair look dal mood regale per Lupita Nyong'O: il raccolto, che porta la firma del suo hair stylist di fiducia Vernon François, è intrecciato con fili dorati. Per il trucco, il make up artist Nick Barose ha scelto un blu elettrico che mette lo sguardo in primo piano.

Miglior pixie-cut

Ancora una volta Paz Vega sdogana, sul red carpet, il pixie cut al quale è abbinata una frangia-ciuffo che copre tutta la fronte.

Miglior lungo romantico

Onde e boccoli rendono molto glamorous l'hair look di Zoey Deutch. Privo di sbavature anche il make up magnetico nei toni del burgundy.

Migliore frangia

Bob mosso e frangia super cool per Haley Bennett: la sua hair stylist ha reso ancora più bella l' acconciatura aggiungendo dei piccoli fiori. Il make up, nei toni dell'albicocca, è molto delicato e dall'effetto naturale.

