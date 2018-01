Grazie al suo fascino mediterraneo, Federica Nargi si è affermata come vera icona di bellezza. Scoprite tutti i segreti dei suoi capelli splendenti e i suoi hair look più belli selezionati per voi da Grazia.it

Federica Nargi è sin dagli esordi, una vera icona di fascino e bellezza made in Italy. La sua carriera è iniziata nel 2007, a Miss Italia, ma è stata l'esperienza a Striscia La Notizia come Velina a fianco di Costanza Caracciolo a lanciarla definitivamente sul piccolo schermo. Il successo televisivo, insieme a moltissimi lavori come modella e testimonial, l'hanno consacrata nell'olimpo delle star italiane più amate dal pubblico.

Uno dei maggiori punti di forza del suo look sono i capelli: lunghi, luminosi e dal colore intenso, reso ancora più dinamico da un sapiente gioco di schiariture che lascia le radici di qualche tono più scure delle lunghezze.

Dal long bob ai capelli beachy, scorrete la gallery per scoprire tutti i migliori look capelli di Federica Nargi. Lasciatevi ispirare!

1. Luminosa

Federica Nargi calca il red carpet con un outfit sui toni neutri che mette in risalto la sua carnagione abbronzata e i suoi capelli dall'aspetto sano e ultra luminoso. L'acconciatura con riga centrale e onde voluminose è un passe partout.

2. Schiariture

Federica Nargi sceglie un sapiente gioco di schiariture sulle lunghezze per dare movimento alla chioma e incorniciare al meglio il volto.

3. Mushroom Brown

Federica Nargi sceglie il mushroom brown, il colore più di tendenza per le castane: un castano scuro con riflessi freddi color cenere.

4. Castano Caldo

Per la diretta TV, Federica abbina un trucco super glamour e un vestito scintillante ad una piega wavy hair. Il colore? Un castano medio dai riflessi caldi e avvolgenti.

5. Onde morbide

In questo scatto la conduttrice italiana sfoggia capelli mossi sulle lunghezze, dall'effetto elegante e molto naturale.

6. Au Naturel

Durante l'estate, Federica abbraccia il trend beachy e sfoggia capelli al naturale, mossi e voluminosi. Le schiariture? tutto merito del sole.

7. Colore Intenso

Per un pomeriggio di giochi e relax con la sua piccola Sofia, federica Nargi lascia i capelli sciolti e sceglie una piega liscia. Il colore è un castano scuro, ricco e intenso.

8. Foliage

Un taglio paro, stile long bob, acconciato in onde morbide e voluminose su tutte le lunghezze per questo scatto autunnale. Il colore è arricchito dai riflessi ramati delle foglie autunnali.

9. Volume

Una classica piega liscia con riga centrale, ma a tutto volume, per questo scatto cittadino. Il colore è castano scuro alla radice, mentre le lunghezze sono illuminate da schiariture tono su tono.

10. Baciata dal Sole

Il sole estivo e la salsedine contribuiscono a volorizzare i capelli di Federica Nargi: le schiariture sono enfatizzate dall'effetto naturale del sole.

