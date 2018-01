Adwoa Aboah è la modella del momento, nota anche per il suo impegno sociale. Scopriamo tutti i suoi beauty look migliori

Adwoa Aboah è appena stata eletta modella dell'anno in occasione dei British Fashion Awards ed è il nuovo volto della campagna beauty di Marc Jacobs.



Ma la modella inglese non si limita ad aver calcato le passerelle più importanti delle ultime stagioni, è anche nota per il suo impegno nella lotta per la parità di genere e per portare all'attenzione problemi come dipendenza e depressione.

Il suo stile unico è diventato tra i più amati del fashion system, sempre più aperto all'inclusione e ad andare oltre i canoni di bellezza "standard". Adwoa Aboah ha reso un tratto distintivo del suo beauty look i capelli rasati, le sopracciglia bleached e il make up inteso come espressione della propria individualità.

Accostamenti inusuali



Il bello del make up è anche andare oltre le regole, come "osare" con abbinamenti contrastanti. Adwoa Aboah per il suo beauty look in occasione dei British Fashion Awards ha scelto di accostare lo smalto rosso a un trucco occhi lilla.



Marc Jacobs campaign



La modella è il nuovo volto di Marc Jacobs beauty, ecco l'immagine ufficiale della campagna.



Dior look



Adwoa Aboah è una delle modelle preferite da Dior, diventato un'icona della moda femminista voluta da Maria Grazia Chiuri.



Metallic lips



Tutto il focus è sulle labbra, grazie a un rossetto rosso metallizzato, il grande trend beauty del momento.



Matte lips



Le labbra sono opache e bright, abbinate a uno smokey eyes nei colori caldi dall'effetto smudged.



Glossy



Un nude look con dettagli glossy su occhi e labbra.



Red lips



La modella ama i rossetti dai colori strong, come questo classico rosso fuoco.



Cat-eye



Il cat-eye liner ha un nuovo twist contemporaneo per la sfilata di Miu Miu, realizzato enfatizzando la codina esterna.



Rock mood



Il make up è tutto focalizzato sul trucco occhi, con un mood assolutamente rock, fatto di eyeliner lucido a contornare rima superiore e inferiore e ombretto smokey sfumato sulle palpebre.



Punk eyeliner



L'eyeliner dal tratto strong si ispira all'estetica punk, per la sfilata di Versus Versace.



Credit ph.: Getty Images