Trovate quello che fa per voi tra i nuovi tagli di capelli per la Primavera Estate 2018. Proposte classiche o estrose a secondo della vostra voglia di "cambiare testa"

Tagli capelli medi, corti e lunghi per la prossima Primavera Estate 2018. Dalle sfilate arrivano un'infinità di scelte e possibilità per dare vita a hair look di tendenza, unici e glam.

Se i capelli medi si rincofermano i protagonisti di stagione con tagli ricci ricchi di carattere, quelli corti non sono da meno ponendo l'accento sullo sguardo, liberando il viso dalla chioma e puntando tutto su stile e praticità.

E i tagli lunghi? Classici e affascinanti, giocano con volumi e texture spaziando dagli effetti flat a quelli over, dando vita a hairlook ogni volta diversi.

Volete trovare il taglio di capelli Primavera Estate 2018 dei vostri sogni? Continuate a laggere questo articolo e sfogliate le gallery dedicate a ogni taglio e stile.

TAGLI DI CAPELLI MEDI PRIMAVERA ESTATE 2018

Dai bob - i classici caschetti - con o senza frangia fino alle proposte ricce ed extra slim, i tagli capelli medi del momento raccontano la storia di una donna di carattere, che ama giocare con il look.

Perfetti per chi vuole darci un taglio senza esagerare troppo, i tagli medi sono tra i più versatili, perché sono facili da mettere in piega e acconciare per dare vita ogni volta a hairlook originali e differenti.

Tagli capelli medi Primavera Estate 2018 Scriminatura laterale e styling liscio per il taglio medio ed elegante.

Bob voluminoso con frangia lunga e piena, leggermente scalato nella parte frontale.

Caschetto riccio con frangia lunga, uno degli hairlook su cui puntare in questa stagione.



Caschetto liscio color cannella con frangia lunga pettinata lateralmente.

Taglio medio riccio con frangia a tendina.

Mini bob mosso con riga centrale.



Frangia statement per l'haircut midi.

Caschetto pari in biondo miele.

Taglio medio dal doppio styling, mosso e liscio.



Capelli afro super voluminoso dalla sfumatura calda.

Un altro taglio midi per i capelli ricci.

Taglio medio regolare per un hairlook bon ton.



Ricci ribelli che strizzano l'occhio agli anni '90.

Il classico bob con scriminatura centrale.

Una variante ovalizzata con frangia lunga e piena.



Hairlook riccio per uno stile decisamente rock.

TAGLI DI CAPELLI CORTI PRIMAVERA ESTATE 2018

I tagli corti di stagione pongono invece l'accento su uno stile che rompe le regole e ritrova una nuova femminilità negli haircut più pratici.

In passerella abbiamo infatti notato capelli quasi rasati, tagli corti con micro frange, ma anche tagli corti ricci e proposte davvero innovative, asimmetriche o a effetto bagnato, per un effetto post-punk.

Il leitmotiv è lo stile personale e la voglia di scoprire il volto, enfatizzando lo sguardo.

Trovate il vostro preferito sfogliando la gallery.





Tagli capelli corti Primavera Estate 2018 Taglio corto dal look sleek in biondo platino.

Taglio corto e riccio per un hairlook glam d'sipirazione anni '80.

Hairlook corto con frangia, una proposta che richiama lo stile anni '60.



Corta e scalata, la chioma viene proiettata in avanti coprendo la fronte.

Ispirazione punk per l'hair look corto con sottili ciocche laterali a incorniciare il volto.

Taglio corto ed elegante con piccola frangia.



Frangia cortissima per l'hairlook minimalista.

Corti e voluminosi, i capelli ricci trovano una nuova dimensione in questo short cut.

Un look ribelle e fuori dagli schemi per questa proposta bicolore dai volumi a contrasto.



Un taglio corto color ice dallo styling casual-chic.

Una proposta audace, con capelli quasi completamente rasati a zero.

Look scultura flat per il taglio corto dallo styling dall'effetto bagnato. Una proposta fuori dagli schemi.



Taglio corto e voluminoso con frangia, pieno nella parte alta del capo e sfumato sulla nuca.

Taglio corto con frangia dal look scalato.

Mini frangia a scoprire il viso e catalizzare l'attenzione sullo sguardo.



TAGLI DI CAPELLI LUNGHI PRIMAVERA ESTATE 2018

I tagli lunghi per la stagione calda sono classici ma mai uguali a loro stessi. Trasformisti e femminili, hanno un carattere edgy che ama emergere con semplicità.

Sulle passerelle abbiamo infatti notato capelli lunghi con scriminature centrali, lisci assoluti e in contrapposizione styling extra voluminosi. Senza dimenticare poi, i tagli lunghi con frangia e quelli con ciuffi glam che lambiscono il viso.

Il segreto dei capelli lunghi Primavera Estate 2018? La voglia di trasformasi rimanendo fedeli alla propria natura.

Trovate lo stile di capelli lunghi che fa per voi sfogliando la gallery.

Tagli capelli lunghi Primavera Estate 2018 Volume ridotto al minimo alle radici e lunghezze mosse, leggermente shiarite in una nuance calda.

Capelli lunghi e biondi con riga in mezzo, dallo styling leggermente mosso.

Taglio capelli lunghi e scalati con scriminatura laterale e ciuffo.



Hair look lungo liscio assoluto dal colore chiaro sulle lunghezze, per un rinnovato effetto shatush.

Taglio di capelli lungo con frangia ad effetto bagnato.

Una proposta classica che divide la chioma al centro del capo.



Taglio lungo e riccio il cui movimento è enfatizzato dalle sfumature di colore chiaro su base scura.

Capelli lunghi biondo caramello dal look voluminoso.

Haido edgy con ciocche frontali chiarite e radici appiattite.



Capelli lunghi effetto texture e volume dal sapore '80s.

Styling super voluminoso per il taglio lungo su capelli rossi.

Ciuffo a tendina per il taglio lungo in nuance biondo miele.



Un bel taglio lungo e riccio che punta tutto su luminosità e volume.

Boccoli definiti per un hair look doll-like.

Taglio lungo e semplice, leggermente scalato sul davanti.



Liscio e mosso uniti in un unico hairlook per i capelli lunghi e neri.

Taglio di capelli scalato dallo styling liscio con frangia.

Hairlook lungo e voluminoso, dal brushing naturale.



