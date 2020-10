Tra trattamenti per il viso e massaggi, in coppia, con la mamma o le amiche, in Italia (ma non solo) ecco 10 Spa bellissie dove rilassarsi quest'inverno

Il bisogno di coccolarsi aumenta proporzionalmente all'abbassarsi delle temperature e le Spa tornano al primo posto tra i luoghi più desiderabili in cui passare una giornata super rilassante o un weekend romantico.

Dalle Dolomiti a Roma (qui volendo ci si abbina anche un brunch con vista sulla Città Eterna), passando per Firenze; da una sauna con la neve (vera), dove "tuffarsi" dopo esser stati in quella classica finlandese, alle camere con vista mare a Ischia, tra un massaggio e un po' di idromassaggio, senza dimenticare le strutture di lusso con Spa mozzafiato accanto a campi da golf, c'è una struttura perfetta per ogni gusto.

Trovate quella che fa per voi.

Le nostre 10 Spa preferite in giro per l'Italia (e non solo)

(Continua dopo la foto)

Ville sull’Arno, idromassaggio in una villa fiorentina del 1400

A Firenze l’hotel Ville sull’Arno, che fa parte del gruppo Planetaria Hotel, propone rituali di bellezza antichi e momenti di relax in vasca idromassaggio in legno, docce emozionali, piscine riscaldate, cascate di ghiaccio, biosauna, trattamenti ayurvediche.

Per non perdere manco un briciolo di charme di questo lussuoso boutique hotel sulle sponde del fiume Arno, a soli 20 minuti a piedi dal centro, c’è la “Wow experience”, pacchetto per immergersi nell’affascinante atmosfera di questa villa fiorentina del 1400.

Wöscherhof hotel, in Austria tra golf e sauna panoramica

C’è un posto dove benessere, spa e natura si incontrano. È l’hotel Wöscherhof, un quattro stelle superior in Austria che propone rilassanti soggiorni all’insegna del relax in panorama spa dove si susseguono eventi giornalieri con trattamenti di ogni genere.

Per un momento romanticissimo, si può prenotare la private spa per due, magari dopo una giornata di sport e divertimento (a 400 metri dalla struttura c’è un campo da golf) e prima di una cena tradizionale del posto.

Una curiosità? Alcune stanze hanno il molo di accesso diretto al laghetto naturale.

Adler Balance, in Val Gardena alla ricerca del proprio “equilibrio dinamico”

Benessere, sì, ma con un tocco di filosofia. Il relax, qui all’Adler Spa Resort in Val Gardena, si ispira a culture e medicine occidentali ed orientali, ma punta a far ritrovare e a far mantenere il proprio “equilibrio dinamico”, tenendo in considerazione numerosi fattori: ritmo di vita, il movimento fisico, educazione alimentare.

La remise en forme prevede, dunque, l’intervento sinergico di diversi specialisti: un medico, un nutrizionista, un esperto che individui i trattamenti ad hoc, comprensivi anche d’attività fisiche, aerobiche per bruciare grassi, ma anche lezioni di “respirazione”. E infine ci sono anche chicche teoriche sui principi “balance”.

Il programma è settimanale, ma esiste una versione “short” per soggiorni più brevi.

All’hotel Quelle, la sauna nella neve

All’interno dell’hotel Quelle Nature Spa Resort, in Sud Tirol, c’è una sauna della neve. Grande circa 10 metri quadrati, è dotata di una panca in legno vecchio e di un’atmosfera magica che invita a rilassarsi tra la fresca e farinosa neve.

L’esperienza, pensata dal marchio altoatesino Areasana, permette di “rinfrescarsi” delicatamente (senza getti d’acqua) dopo una calda sauna, grazie alla combinazione di freddo secco e morbida neve. Che, sì, è vera!

Non mancano certo trattamenti, area wellness (sono le 7 piscine, tra dentro e fuori), i massaggi e le private Spa suite.

E con ricette tradizionali e gourmet e stanze da sogno, il soggiorno di relax è servito.

The Eden Spa, benessere con brunch a Roma

Per una domenica di coccole a Roma, scegliete l’hotel Eden. È l’unico a Roma a proporre uno speciale trattamento millenario, il Gua Sha Facelift Ritual by Philosophia Botanica, che ha origine dalla medicina tradizionale cinese.

Viene eseguito con pietre e rulli di giada o quarzo, in combinazione, qui, con oli vegetali puri al 100%. Il trattamento dura 90 minuti e promette di donare una pelle più luminosa e tesa.

Dopo si sale con l’ascensore fino all’ultimo piano e con magnifica vista panoramica su Roma ci si gode un ricco e golosissimo brunch all’italiana con carne, pesce, due assaggi di primi, un secondo a scelta e dolci.

Il menù varia praticamente ogni settimana.

Terme Berzieri, a Salsomaggiore la spa nel gioiello liberty

Inaugurato nel 1923, Palazzo Berzieri è un esempio unico di art decò termale. Al suo interno, il Centro Benessere Berzieri propone percorsi per ogni esigenza, tra trattamenti all’avanguardia e atmosfera d’altri tempi. Così, in ambienti esclusivi e raffinati, ci si rilassa totalmente in circa 4mila metri quadrati di spazio.

Ci sono aree per trattamenti anticellulite, bagni aromatici, frigidarium, percorso kneipp, tepidarium e molto altro. C’è anche un’area per spa di coppia. In autunno le terme sono aperte da venerdì e fino a domenica: non perdete le piscine “Mari d’Oriente”.

credit: Visit Salsomaggiore

Al Bad Moos pelle perfetta e luminosa

Al Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto, in Val Fiscalina, la Spa Termesana, con i suoi 3mila metri quadrati di benessere, si prende cura della pelle di corpo e viso con coccole e rituali, bagni e massaggi, tutti da provare.

Per una pelle perfetta e luminosa ci sono il bagno al latte e miele o il trattamento “pelle di seta”, mentre la “maschera soft skin” è un impacco ad elevato potenziale nutriente e tonificante.

E per il viso? Alghe marine, che apportano minerali, vitamine e una profonda idratazione. E per la coppia c’è il massaggio rilassante con burro polinesiano caldo. La vacanza di lusso prosegue al ristorante e nelle bellissime camere.

Relilax, a Montegrotto soggiorni brevi di relax

Si chiama “Young one night” la nuova proposta delle Terme di Relilax a Montegrotto, nella provincia di Padova, in Veneto.

Valida da domenica e fino a giovedì, per una notte, incluse soggiorno, colazione, cena, spa dalle 9 e fino alle 21, a un prezzo vantaggioso, consente di rilassarsi tra massaggi, piscine all’aperto, acque curative, mini pool di acqua, magnesio e potassio, sauna finlandese, biosauna, bagno turco, percorso emozionale con camminamento su pietre di fiume, docce emozionali.

C’è anche un bistrot dove poter mangiare in accappatoio.

Aragona Palace, relax nell’isola di Ischia senza turisti

Né troppo caldo, né troppo freddo. Con un clima favorevole e nessun turista, la stupenda isola di Ischia, in Campania, si presta perfettamente a essere visitata in autunno.

A maggior ragione se abbondano le proposte di benessere. All’Aragona Palace Hotel Terme, che fa parte dei DimHotels dell’isola, ci si rilassa in piscine interne ed esterne, con cascate cervicali, idromassaggio, panca gayser e trattamenti vari.

Tra scorci e pasti indimenticabili, la gita fuori porta autunnale è servita.