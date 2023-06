Un calcolo matematico ha permesso di creare una classifica "scientifica" e decretare quali sono i monumenti più belli d'Italia

Dal Colosseo alla Torre di Pisa, in Italia i punti di interesse storico e turistico di sicuro non mancano, ma quali sono i monumenti più belli d'Italia?

Per dare finalmente una risposta "scientifica" a questa domanda e creare una classifica dei monumenti più belli d'Italia Casino Italiani ha applicato un'antica equazione matematica greca e ha trovato quali sono i monumenti che hanno la percentuale più vicina al rapporto aureo.

Ebbene: la Basilica di San Pietro è il monumento più bello d'Italia, con una corrispondenza del 97,9% al rapporto aureo.

Al secondo posto troviamo la Cappella Sistina, con una corrispondenza del 95,1%.

Cinque dei dieci monumenti italiani più belli si trovano a Roma, rendendo la capitale italiana la città che ospita il maggior numero di monumenti più belli d'Italia.

(Continua sotto la foto)

Ecco quali sono i monumenti più belli d'Italia

La Basilica di San Pietro, nota anche come Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, è una delle quattro basiliche papali principali del mondo, tutte situate a Roma. Non sorprende trovarla al primo posto come il monumento più bello d'Italia, con una corrispondenza del 97,9% al rapporto aureo. Infatti, la basilica è stata progettata da alcuni dei più grandi artisti di tutti i tempi, tra cui Michelangelo, Gian Lorenzo Bernini e Donato Bramante.

La Cappella Sistina ha ottenuto una corrispondenza del 95,1% al rapporto aureo, solo l'2,8% in meno rispetto alla Basilica di San Pietro, il che rende il tesoro nascosto dei Musei Vaticani il secondo monumento più bello d'Italia. Visitata da milioni di turisti ogni anno, la Cappella Sistina ospita alcuni dei più spettacolari affreschi di Michelangelo, tra cui Il Giudizio Universale e La Creazione di Adamo.

Il Ponte Vecchio di Firenze è stato nominato il terzo monumento più bello d'Italia, con una corrispondenza del 92,7% al rapporto aureo. Il Ponte Vecchio è un simbolo eterno della città ed era l'unico ponte di Firenze ad attraversare il fiume Arno fino al XIII secolo. Il ponte è considerato un luogo romantico per gli amanti provenienti da tutto il mondo, una posizione perfetta per una bella passeggiata con una splendida vista su Firenze, ideale per una passeggiata serale con il proprio partner.

Il Duomo di Milano è il decimo monumento più bello d'Italia

Il Duomo di Milano, un vero capolavoro architettonico situato nel cuore della città, è stato classificato come il decimo monumento più bello d'Italia, con una corrispondenza percentuale del 71,8 al rapporto aureo. Questa bellissima chiesa è la quinta più grande al mondo e può ospitare fino a quarantamila persone! I turisti hanno l'opportunità di salire sul Duomo di Milano e godere delle incredibili viste sulla città, nonché ammirare tutte le 135 guglie che si ergono sopra la cattedrale.

La classifica completa

1. Basilica di San Pietro (Roma)

2. Cappella Sistina (Roma)

3. Ponte Vecchio (Firenze)

4. Basilica di San Marco (Venezia)

5. Basilica di San Giovanni in Laterano (Roma)

6. Fontana di Trevi (Roma)

7. Il Pantheon (Roma)

8. Basilica di San Francesco d’Assisi (Assisi)

9. Basilica di Santa Croce (Firenze)

10. Duomo di Milano (Milano)