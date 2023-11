Dall'Austria alla Polonia: 10 mercatini di Natale in Europa dove andare per tuffarsi nell'atmosfera di festa tra idee regalo e street food

Casette in legno, vin brulé e artigianato. I più bei mercatini di Natale in Europa riaprono i battenti. Dall’Austria alla Germania, fino alla Svizzera, alla Francia, alla Finlandia, passando per Slovenia ed Estonia c’è solo l’imbarazzo della scelta.

** Quanto ne sapete sul Natale? Mettetevi alla prova con il nostro quiz**

A Rovaniemi c’è il Villaggio di Babbo Natale, a Lubiana la manifestazione è in ottica green (e ci sono anche delle luminarie d’autore), mentre in Svizzera si può arrivare anche in treno da Milano: dal 20 novembre al 20 dicembre con la promo “Mercatini” si viaggia in due e si paga un solo biglietto, sia in prima che in seconda classe. Da raggiungere ci sono Basilea, Berna, Losanna, Lugano, Montreux, Zurigo e Ginevra e tante altre località.

Secondo Omio, piattaforma per la ricerca, il confronto e la prenotazione dei viaggi, anche l’Austria è una destinazione perfetta da raggiungere in treno dal nord Italia. E se a Vienna ci si è già stati, si può provare Salisburgo: elegante e ancora più romantica con le casupole in legno e l’atmosfera da fiaba.

E poi c’è Colmar: forse i mercatini più famosi. In pochi però sanno che questa località in Alsazia si può raggiungere (in treno o) anche con voli low-cost che atterrano a Basilea, in Svizzera, che è a un’ora di treno. Norimberga, Innsbruck, Helsinki, Danzica in Polonia e Tallinn in Estonia sono tra le altre destinazioni da non perdere.

Chi è indeciso può invece affidarsi a dei tour, come quelli proposti da Boscolo: si possono trascorrere 5 giorni alla scoperta dei mercatini di Natale di Tallinn, Parnu e Riga oppure si può optare per il viaggio che propone la visita di quelli in Baviera, a Salisburgo e Kufstein, con variante Vienna-Salisburgo-Monaco di Baviera. Infine l’Alsazia e Basilea: non solo Colmar, ma anche Friburgo, Strasburgo e Lucerna.

Date e info dei più bei mercatini di Natale in Europa

(Continua dopo la foto)

Salisburgo, Austria

Dal 23 novembre all’1 gennaio lo spettacolo dei mercatini di Natale va in scena nel Salisburghese, dove le tipiche bancarelle natalizie vantano una lunga tradizione: Salisburgo, la capitale del land, ma anche i piccoli villaggi tutt’attorno alla cittadina si preparano per dare il via a questo grande clima di festeggiamenti e convivialità.

Grossarl è un villaggio situato a sud di Salisburgo circondato da montagne: qui, i mercatini di Natale sono immersi nel silenzio della natura circostante e creano un’atmosfera magica. Da non perdere anche gli stand sul lago di Zell.

Colmar, Francia

I mercatini di Natale per eccellenza, probabilmente, sono quelli di Colmar, quest’anno in calendario dal 23 novembre al 29 dicembre.

Sparsi per questo paese dall’atmosfera fiabesca ce ne sono ogni anno diversi, dislocati in più piazze. E ogni banco vende oggettistica, artigianato o cibo. Ci si arriva atterrando con l’aereo a Strasburgo, in Francia, oppure a Basilea, in Svizzera, dove volano anche compagnie low cost. In un’ora di treno si è arrivati.

Norimberga, Germania

Quello di Norimberga è uno dei mercatini di Natale in Europa più antichi e famosi.

Gli stand propongono decorazioni natalizie realizzate a mano, dolci e bevande calde da tenere tra le mani per riscaldarsi mentre si passeggia. Non mancano attrazioni per i bambini. Si tiene a dicembre, dall’1 al 24.

Helsinki, Finlandia

Visitato ogni anno da 300mila persone, il mercatino di Natale di Helsinki offre deliziose esperienze gastronomiche e regali unici venduti dagli stessi artigiani.

Il cuore del mercatino è costituito da un'antica giostra e da un'area ristoro che invita ad assaporare tutte le specialità tradizionali natalizie. È aperto dall’1 dicembre, fino al 23, in piazza del Senato.

(foto: Visit Finland - Ants Vahter)

Costanza, Germania

Non solo shopping. A Costanza, finiti gli acquisti fra le 170 casette di legno addobbate per l’occasione si può salire a bordo della “Nave di Natale” ancorata alla banchina che ospita, al piano più alto, l’angolo “Ice bar” con un panorama a 360 gradi per brindare e ballare con vista sul lago e sulla città illuminata.

I mercatini si tengono dal 30 novembre al 23 dicembre. Con un giorno in più si può arrivare anche a San Gallo, in Svizzera.

Danzica, Polonia

Il mercatino di Natale di Danzica si è aggiudicato il secondo posto nella competizione dell’European Best Christmas Market 2023 che premia ogni anno, come da nome, i migliori mercatini di Natale in Europa.

E non solo per il buon cibo — dai pierogi alle wafle gdanskie, deliziose e profumate cialde — ma anche per le strutture in legno, le scenografie da fiaba, le installazioni come l’Alce Lucek, la giostra coi cavalli e un calendario dell’avvento gigante.

È in programma dal 24 novembre al 23 dicembre. Ci si arriva anche con voli low cost Ryanair da Milano (Bergamo), Napoli, Pisa, Venezia (Treviso) e da Roma.

Lubiana, Slovenia

Dal 18 novembre al 7 gennaio anche la capitale della Slovenia brilla tra lucine e mercatini. Le luminarie sono tra le più originali d’Europa, progettate dall'artista sloveno Zmago Modic.

Gli stand sono allestiti in centro e sono accompagnati da eventi gratuiti all’aperto. Di più: Lubiana ha un occhio di riguardo anche per la sostenibilità: i mercatini sostengono infatti designer emergenti e produttori locali e privilegiano il km 0, cibi e bevande bio. È una meta perfetta da raggiungere in treno dall’Italia e precisamente da Trieste.

Tallinn, Estonia

Durante questo periodo, in cui i fiocchi di neve scendono sui tetti della città e sulle strade acciottolate, è possibile vivere tutta la magia del paesaggio innevato. A maggior ragione se ci sono i mercatini, nominati qualche anno fa tra i migliori d’Europa.

Si tengono dall’1 dicembre al 7 gennaio. I visitatori possono passeggiare tra le bancarelle di legno ricche di prodotti artigianali e assaporare vin brulé, biscotti di pan di zenzero e molti altri cibi tradizionali estoni. Nel centro storico è allestita anche una pista di pattinaggio. Chi rimane qualche giorno in più può visitare anche i mercatini di Tartu.

Innsbruck, Austria

I mercatini di Natale di Innsbruck compiono 50 anni. Musica, leccornie, eventi e vetrine scintillanti avvolgono la città mentre i veri protagonisti restano, dal 15 novembre, i sette mercatini, ai quali si aggiunge il parco di luci “Lumagica Innsbruck”, quest’anno a tema “Viaggio nel tempo”.

Iniziano e finiscono in date diverse: l’ultimo parte il 27 novembre, la maggior parte chiudono i battenti il 23, un paio rimangono aperti fino all’Epifania.

(foto: Innsbruck Tourismus - Christof Lackner)

Rovaniemi, Finlandia

Con il Villaggio di Babbo Natale, è una delle destinazioni da non perdere almeno una volta nella vita durante il Natale. A maggior ragione che ora ci si arriva con un volo low cost (Ryanair), da Milano Bergamo.

Per chi è disposto a fare uno scalo, invece, Vueling parte da Barcellona. Proprio sul circolo polare artico, attira ogni anno 500mila visitatori da tutto il mondo. Il Villaggio è aperto tutto l’anno, ma è durante il periodo natalizio che dà il meglio di sé.