Venezia o Trieste, ma anche tour in bici e notti in un ex monastero o sotto al cielo stellato: 8 idee per un weekend d'autunno in Italia

La bellezza di Venezia senza l'afa estiva e la folla di turisti, un pasticciotto leccese da addentare - rigorosamente caldo - mentre gli occhi all'insù ammirano le bellezze barocche della città.

E poi un glamping per dormire sotto alle stelle, un giro su una ciclovia (in ebike) per ammirare lo spettacolo del foliage, sono solo alcune delle idee per un weekend d'autunno o una mini-vacanza in Italia.

Altri spunti: sapevate che a Trieste c'è la piazza più grande d'Europa? Almeno così dicono i triestini. E Parma, nell'area della cosiddetta Food Valley, è una destinazione perfetta per gli amanti del cibo. Come l'Etna lo è per chi vuole passeggiare su un vulcano. Dormire in un ex monastero? Detto fatto, grazie a una collaborazione tra il FAI e Airbnb.

**Il treno del foliage è il viaggio più panoramico d'Italia (parola di Lonely Planet)**

Se avete a disposizione pochi giorni ma vuole tornare a viaggiare, seppur con cautela e senza allontanarvi dalla penisola, abbiamo selezionato per voi le destinazioni più belle. Ce n'è per tutti i gusti!

8 idee per un weekend d'autunno in Italia

Venezia, città d’arte senza folla

Senza l’afa estiva Venezia diventa una meta perfetta da scoprire.

I turisti cominciano a essere un po’ di meno e code e folla diventano solo un ricordo.

Pochi ma buoni consigli: mangiate tradizionale, fate aperitivi ai bacari, concedetevi un romantico giro in gondola tra i canali, dormite in un hotel con vista.

Come il nuovo Ca’ Di Dio, dimora storica trasformata in hotel di lusso in stile veneziano disegnato dalla famosa architetta e designer Patricia Urquiola. Chiedere rigorosamente la camera con vista sulla laguna.

(Foto: Stijn te Strake, Unsplash)

Etna, tra degustazioni di vino e relax

Della montagna ha, più o meno, la forma. Eppure è un vulcano e infatti sembrerà un po' come camminare sulla luna.

Dalle lunghe passeggiate alle degustazioni di vino, passando per un po’ di meritato relax, una vacanza sull’Etna può riservarvi davvero molte sorprese.

Dormite presso Il Piccìolo, un golf resort con spa immerso nella natura tra il Parco dell’Etna, il Parco dei Nebrodi e il Parco Fluviale dell’Alcantara.

(Foto: Matteo Baldini, Unsplash)

Il tour dei caffè letterari a Trieste

Un po’ malinconica e dall’animo mitteleuropeo, Trieste è un gioiello da non perdere.

Per gli appassionati di letteratura (e caffè) ci sono i famosi caffè letterari: localini storici dal fascino retrò che un tempo sono stati frequentati da James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba.

Trekking urbano e sup nel golfo di Trieste sono altre due attività da segnare in agenda per scoprire al meglio la città. Che, tra l’altro, a sentire i triestini vanta la piazza più grande d'Europa: piazza Unità d’Italia.

(Foto: sovoque, Unsplash)

In bici lungo la ciclovia dell’Appennino (partendo da qualsiasi punto d’Italia)

È la più grande d’Italia ed soprannominata anche “ciclovia del Foliage”.

E non è difficile intuire perché: aceri e faggi da fine settembre cominciano a perdere le loro foglie e lo spettacolo di questo percorso che attraversa 14 regioni, 26 parchi e aree protette e 300 Comuni della dorsale appenninica, con tappe in 44 centri abitati dove sono state installate altrettante postazioni di sosta e ciclo-officina con colonnine per la ricarica di e-bike, grazie al marchio Misura.

Il bello di questo percorso? Che si può iniziare più o meno da ogni parte d’Italia, dalla Liguria alla Sicilia. In base al tempo a disposizione.

(Foto: Timothy Eberly, Unsplash)

Lecco, tra bellezza barocca e pasticciotti

Chi ha detto che una vacanza in Salento è magnifica solo in estate?

In autunno - quando comunque la temperatura è piacevole - scoprire le bellezze barocche di Lecce è un lusso da concedersi almeno una volta nella vita.

Perdetevi per le vie e per i raffinati palazzi che vi affacciano, fate shopping nelle botteghe artigianali, ammirate l’Anfiteatro e il Castello di Carlo V, poi piazza Sant’Onofrio, il Duomo e la Basilica di Santa Croce.

Ristoratevi con puccia, pasticciotto, rustico e molto altro.

(Foto: Davide Perrone, Unsplash)

Glamping (e prime nevicate) in Val Pusteria

Dormire sotto al cielo stellato anche se non è più agosto si può fare (fino a inizio novembre) al Camping Toblacher See, un glamping che propone notti in skyview chalets dal “soffitto panoramico”, per così dire.

Per chi vuole rilassarsi ci sono anche sauna a raggi infrarossi e idromassaggio, mentre per un week-end active la scelta delle attività da fare è piuttosto ampia.

D’altronde siamo in Val Pusteria, in Alto Adige, vicino al bosco e al lago. Nota a margine: la struttura è adults only ma accetta amici a quattro zampe.

Dormire in un monastero a due passi da Roma

L'ex monastero di Sant'Antonio si trova a Tivoli ed è stato costruito sui resti di un’antica villa romana che si ritiene appartenesse al poeta Orazio.

Dalla struttura si gode di una vista su uno dei più noti Beni del FAI, Parco Villa Gregoriana.

Fu residenza di monaci francescani e papi e le ultime aggiunte furono apportate nel 1600.

Si dorme qui grazie a una collaborazione tra Airbnb e il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Parma, tra i Musei del Cibo

Amanti del cibo? Per voi c’è Parma.

A due passi da Bologna, è la meta perfetta per lasciarsi andare a degustazioni e visite in aziende di prodotti tipici locali.

L’area di Parma, infatti, non a caso è detta “Food Valley”.

Perdetevi, quindi, per i Musei del Cibo: quello del prosciutto di Parma, del Parmigiano Reggiano, quello della Pasta, del Pomodoro, del Vino, del Salame di Felino, dl Fungo Porcino di Borgotaro, del Culatello di Zibello.

Oltre alle classiche visite, sono tante le attività da fare (si deve consultare il sito per rimanere aggiornati sui programmi). Come le degustazioni, ovviamente.

(Foto: Musei del Cibo)