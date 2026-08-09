Dalle spettacolari cale di Favignana ai luoghi scelti per il film Odissea di Christopher Nolan. Ecco cosa vedere, dove fare il bagno, dove mangiare il miglior tonno e gli hotel più belli per organizzare un viaggio nell'isola più affascinante delle Egadi.

Dal 16 luglio l’Itaca di Ulisse ha il profilo di Favignana. Il nuovo film Odissea di Christopher Nolan ha scelto la maggiore delle Isole Egadi come scenario per il ritorno dell’eroe a casa: il Castello di Santa Caterina diventa reggia, le cave di tufo si trasformano in templi, le cale in set epici.

Per voi, però, Favignana resta soprattutto mare da cartolina, tonno, aperitivi al tramonto. E una domanda molto concreta: cosa vedere a Favignana, in quali cale tuffarsi, dove mangiare e dove dormire su questa isola di Ulisse? Ecco una guida compatta per organizzare il viaggio senza perdere i pezzi migliori.

Cosa vedere a Favignana: tra mito, tonnara e giardini ipogei

Favignana è la più grande delle Isole Egadi, di fronte a Trapani, circa 4.500 abitanti e una forma a farfalla. Si raggiunge in aliscafo o traghetto da Trapani e Marsala in meno di un’ora; una volta sbarcati, dimenticate l’auto. La soluzione più furba è noleggiare bici o scooter al porto e muoversi seguendo il vento del giorno.

Il cuore storico è il porto con Palazzo Florio e il borgo, tutto un susseguirsi di bar, botteghe e ristoranti tra piazza Madrice e corso Garibaldi. Qui affiora la storia recente dell’isola: quella della tonnara e della mattanza, conclusa nel 2007.

L’ex Stabilimento Florio delle Tonnare, oggi museo, è una vera cattedrale industriale sul mare, con archi altissimi, barche, foto d’epoca e reperti archeologici. È la tappa ideale per capire quanto il tonno abbia segnato il destino dell’isola.

Sopra tutto domina il Castello di Santa Caterina, a oltre 300 metri di quota. La salita è impegnativa ma fattibile con scarpe comode; in cambio avrete il panorama totale sull’arcipelago e la soddisfazione di entrare nella “reggia” scelta da Christopher Nolan per Ulisse.

Il volto più inatteso dell’isola è invece sotto terra. Le antiche cave di calcarenite, dismesse, sono diventate giardini ipogei che proteggono agrumi, bouganville e piante grasse dal vento salmastro. Il Giardino dell’Impossibile, circa 40 mila metri quadrati, offre un percorso guidato di un’ora e mezza tra pareti monumentali e oltre 500 specie botaniche: un labirinto verde che racconta la seconda vita delle cave.

Le cale più belle di Favignana: dove tuffarsi da Ulisse

Secondo l’Area Marina Protetta Isole Egadi, il mare protetto attorno a Favignana, Levanzo e Marettimo copre quasi 54 mila ettari, la riserva più estesa del Mediterraneo. Tradotto: acqua limpidissima, fondali ricchi e decine di punti per snorkeling e immersioni. Ma dove andare, concretamente?

Cala Rossa è l’icona assoluta. Un anfiteatro di rocce e vecchie cave affacciato su un mare irreale, dal turchese al blu intenso. Si raggiunge solo a piedi o in bici, con ultimo tratto su sentiero: meglio scarpe da ginnastica, zainetto e arrivo al mattino presto.

Poco lontano, Cala del Bue Marino è un gioco di terrazze nel tufo, grotte e piattaforme naturali da cui tuffarsi. L’acqua è profonda, fredda e trasparente, perfetta se amate nuotare; meno se viaggiate con bambini piccoli.

Per chi cerca sabbia e fondali bassi ci sono Cala Azzurra e Lido Burrone, sul lato sud. Cala Azzurra ha acqua cristallina e un’atmosfera più selvaggia; Lido Burrone è la spiaggia attrezzata “ufficiale”, con stabilimenti e bar.

Sul versante nord-est, Scalo Cavallo è il punto giusto per un’uscita in kayak tra grotte, iscrizioni puniche sulle rocce e fondali punteggiati di stelle marine.

Verso sud-ovest, Cala Rotonda è una baia tranquilla, ideale per snorkeling rilassato. Qui la roccia disegna il celebre Arco di Ulisse, che alimenta da anni la teoria dell’isola come possibile “isola delle capre” omerica.

Ancora più a sud, Cala Pirreca guarda l’isolotto del Previto, regno dei gabbiani: nei mesi giusti si possono osservare i piccoli che si lanciano in mare per il primo “bagno”.

Per chi non rinuncia al tramonto, l’indirizzo è Cala Grande con il faro di Punta Sottile sullo sfondo. In mezz’ora di pedalata dal paese arrivate a uno specchio d’acqua facile da raggiungere, perfetto per l’ultimo tuffo guardando il sole scendere dietro Marettimo.

Dove mangiare a Favignana: tonno, creatività e aperitivi

La storia del tonno qui si assaggia a ogni angolo. Alla Pescheria Florio, sul porto, si mangia quello che è arrivato in barca la mattina: kebab di tonno, fritto di paranza, panini di mare serviti al volo.

Per riempire la dispensa, I Veri Sapori Favignanesi mette in fila scatolette di tonno rosso, bottarga, lattume, ma anche degustazioni con vini siciliani e un gin artigianale, l’Isola di Favignana, profumato di erbe mediterranee.

Se avete voglia di cucina creativa, Sotto Sale è l’indirizzo di riferimento sul corso: interni di design, sushi mediterraneo, pasta con gamberi rossi crudi e abbinamenti non scontati. Più defilato, Scaliddre lavora con una brigata giovane e menu corti: da segnare gli spaghetti con ricci e battuta di gambero e quelli con fave, bottarga e finocchietto.

Per l’aperitivo, il New Albatros è un’istituzione. Cocktail, birre artigianali, un grande murale che racconta mare e tonnara e, spesso, l’unico locale aperto anche fuori stagione.

Infine, per una cena più classica, l’Albergo Ristorante Egadi unisce il fascino dell’indirizzo storico a una cucina di pesce curata, da tipica “tavola di porto” dove si torna volentieri.

Dove dormire a Favignana: tre indirizzi da segnare

Se vi attira l’idea di svegliarvi tra fichi d’India e silenzio assoluto, Dimora Cala del Pozzo è un agriturismo davanti al mare, in una vecchia struttura rurale restaurata. Produce olio, vino, grano da varietà antiche e offre poche camere in stile mediterraneo essenziale.

Alencio Panorama si trova nell’interno, dove una volta passavano le mulattiere tra lecci e olivastri. Oggi è azienda agricola con camere, vigneti, olio e una terrazza panoramica dove assaggiare tonno, scampi e vini dell’isola guardando il sole calare.

Per un’esperienza davvero particolare c’è Cave Bianche Hotel, incastonato sul fondo di una grande cava di tufo. Camere minimal, una piscina tra le pareti di roccia, opere d’arte contemporanea e certificazione Ecolabel: un rifugio sotterraneo ma luminoso, ideale per recuperare energie dopo le giornate da novelli Ulisse tra cale, sentieri e giri in barca.