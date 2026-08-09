Su TikTok e sugli altri social gira un consiglio preciso: mettere una foglia di alloro sul retro del telefono, infilata tra smartphone e cover. Nei video promettono fortuna, opportunità lavorative, messaggi “giusti” al momento giusto.

Per alcune persone è un vero rito quotidiano, quasi come controllare le notifiche. Ma a cosa servirebbe davvero quella foglia di alloro nel telefono, perché viene consigliata e dove finisce il confine tra magia, psicologia e semplice superstizione?

Dall’antichità allo smartphone: perché proprio l’alloro

L’alloro, o Laurus nobilis, è da secoli simbolo di vittoria, gloria e protezione. Le corone dei poeti e degli atleti romani erano intrecciate con le sue foglie, e ancora oggi in Italia si festeggia la laurea con la classica corona di alloro.

Nelle tradizioni popolari la foglia di alloro è usata come portafortuna: nel portafoglio per attirare denaro, dietro la porta di casa per protezione e prosperità, in cucina per profumare e “ripulire” l’ambiente. Lo smartphone è semplicemente il nuovo talismano tascabile: lo portate ovunque, lo toccate decine di volte al giorno, custodisce lavoro, contatti, vita privata.

Cosa significa mettere una foglia di alloro nel telefono

La tendenza della foglia di alloro nella cover del telefono nasce sui social e si appoggia a queste credenze antiche. A livello simbolico, chi lo fa attribuisce al gesto alcuni significati:

attirare fortuna, soldi e nuove opportunità professionali;

creare una sorta di “scudo” contro energie negative e persone tossiche;

portare un pezzetto di natura dentro l’oggetto tecnologico più usato.

In molti video si vede anche un passaggio in più: sulla foglia si scrive una parola chiave - “lavoro”, “amore”, “successo” - oppure si formula mentalmente un desiderio prima di chiudere la cover. L’idea è “imprimere” l’intenzione nella foglia, che poi vi accompagna ogni volta che prendete in mano lo smartphone.

Come fare il rituale passo dopo passo

Scegliere la foglia giusta

Usate una foglia di alloro secca, di quelle da cucina, ma intera, senza macchie e ben pulita. Evitate le foglie appena colte e ancora umide: potrebbero creare condensa dentro la cover o sviluppare muffe.

Dove metterla sul telefono

Il modo più semplice è appoggiare la foglia sul retro dello smartphone e poi rimettere la cover. Funziona meglio con una cover rigida o semi-rigida, non troppo stretta, in modo che la foglia non si sbricioli subito. Attenzione a non coprire fotocamere, microfoni, fori di ventilazione o zone che tendono a scaldarsi molto.

Il momento del desiderio

Prima di chiudere la cover, potete scrivere a matita una parola sulla foglia oppure tenere la foglia tra le mani e formulare un’intenzione chiara. Qualcosa di concreto, tipo “nuovo lavoro”, “più clienti”, “serenità economica”. L’importante è associare la foglia a un obiettivo preciso, non a un generico “che vada tutto bene”.

Quando cambiarla

La foglia di alloro nel telefono andrebbe sostituita quando diventa troppo fragile, scolorita o si spezza. Anche questo cambio può diventare un piccolo rito: togliere la vecchia foglia significa chiudere un ciclo, inserirne una nuova vuol dire aggiornare o rafforzare la propria intenzione.

Funziona davvero? Cosa dice la psicologia

Dal punto di vista scientifico non esiste alcuna prova che una foglia di alloro nella cover del telefono faccia arrivare soldi, promozioni o messaggi salvavita. A dirlo sono gli studi sulla psicologia delle superstizioni pubblicati negli ultimi anni su diverse riviste internazionali.

Lo psicologo statunitense Stuart Vyse, che ha analizzato a lungo i comportamenti superstiziosi, sottolinea che le persone ricorrono ai rituali quando sentono di avere poco controllo su qualcosa che considerano importante. Il gesto simbolico riduce l’ansia e crea una sensazione di sicurezza.

Nel caso dell’alloro sullo smartphone, il beneficio è soprattutto mentale: la foglia diventa un promemoria visivo. Ogni volta che vedete o toccate il telefono vi ricordate del vostro obiettivo, e questo può portarvi a compiere scelte più coerenti, come studiare di più, candidarvi a un nuovo lavoro, gestire meglio i soldi. È una sorta di piccolo placebo positivo.

Pro, contro e alternative all’alloro sul telefono

I possibili vantaggi

Il rito è economico, discreto e personale. Richiede pochi secondi ma può diventare un momento per fermarsi, respirare e mettere a fuoco ciò che volete davvero. In alcuni casi, se la cover non è completamente sigillata, l’alloro rilascia anche un leggero profumo, che molte persone associano a pulizia e benessere.

Cosa tenere a mente

Ci sono però alcuni limiti pratici: la foglia può sbriciolarsi e sporcare l’interno della cover, quindi serve un minimo di manutenzione. Mai usare foglie bagnate o oli essenziali direttamente sul telefono. E, punto fondamentale, l’alloro nella cover non vi protegge dalle onde elettromagnetiche né ha effetti sulla salute fisica.

Altri rituali con l’alloro

Se l’idea di infilare una foglia nello smartphone non vi convince, la tradizione offre alternative: una foglia nel portafoglio per simboleggiare abbondanza, una foglia dietro la porta di casa come gesto di protezione e accoglienza, qualche foglia bruciata in sicurezza in un braciere per profumare l’ambiente.

Per avere sempre foglie a disposizione basta un piccolo alloro in vaso sul balcone: è una pianta resistente, che chiede poche cure e vi regala allo stesso tempo un ingrediente per la cucina e un alleato per i vostri rituali simbolici.