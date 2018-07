L'estate in montagna ha un fascino particolare e chi la ama sa di cosa stiamo parlando: ecco i 5 luoghi più belli per passare le vacanze estive

Fresco, panorami e relax: l'estate in montagna ha i suoi adepti che di anno in anno aumentano sempre più.

D'altra parte, le vacanze “con la felpa” (in Italia o nei dintorni) propongono oltre ai pro già citati anche divertimenti e quel pizzico di nightlife che non dispiace mai.

Al Passo dello Stelvio e a Zermatt, nel versante svizzero del monte Cervino, si scia anche d’estate, a Cortina d’Ampezzo, frequentatissima sia in inverno che in estate, sono da non perdere gli aperitivi, lo shopping nelle splendide boutique, i trattamenti in una delle numerosissime spa.

Bardonecchia, a due passi da Torino, è la meta perfetta per gli amanti dell’outdoor, mentre chi non rinuncia ai buoni sapori e vuole vivere la località a tutto tondo non può che scegliere Sauris, in Friuli Venezia Giulia, da cui si torna (obbligatoriamente!) con prosciutti e vini.

Ecco quindi i cinque posti di montagna top dove trascorrere le prossime vacanze estive.

Passo dello Stelvio

Si scia dall’1 giugno al 4 novembre, al Passo dello Stelvio.

Le giornate cominciano tra fuoripista e discese adrenaliniche nel ghiacciaio, per poi proseguire a suon di après-ski nelle baite.

Dopo la spa si cena e ci si sposta nella vicina Bormio, tra pub e locali con musica dal vivo e dj set.

Al mattino dopo, per chi non vuole rimettere gli sci ai piedi, è ampia la scelta tra escursioni, visite a graziosi borghi, shopping nelle vicine cittadine e attività all’aria aperta, tra cui il kayaking.

Sauris

In provincia di Udine, Sauris è nota per le specialità gastronomiche che vengono prodotte nei suoi dintorni.

Una meta perfetta, insomma, se siete amanti del buon cibo e del buon bere: d’altronde siamo in Friuli Venezia Giulia, una delle regioni da cui non si può tornare a casa senza aver acquistato delle ottime etichette, magari da abbinare al famoso prosciutto crudo della zona, saporitissimo con la sua leggera e piacevole affumicatura.

Da non perdere le escursioni al lago e i trekking. Per un’esperienza ancora più completa, scegliete di dormire nell’albergo diffuso della località.

Cortina d’Ampezzo

Non può mancare, coi suoi locali, le sue boutique e le sue spa, la blasonata Cortina d’Ampezzo.

Perfetta per un viaggio in coppia o per un soggiorno con le amiche, questa località — in vista dei mondiali di sci alpino del 2021 — sta vivendo un periodo di restyling.

Approfittate dunque di nuovi ristoranti, centri benessere rimessi gradualmente a nuovo, ancora più servizi tra trasporti e attività.

Senza dimenticare gli aperitivi, lo shopping, le feste in baita e la frizzante nightlife.

Cervino - Zermatt

A Zermatt, in Svizzera (ma a una manciata d'ore di treno da Milano), si scia su circa 40 chilometri di piste, ininterrottamente da giugno a settembre.

C’è anche un maxi-snowpark, che richiama sportivi da ogni parte d’Europa. Un’occasione non solo per rifarsi gli occhi, ma anche per conoscere persone nuove, magari durante un après-ski sotto al sole.

Attenzione: non preoccupatevi se nel versante italiano non si scia, perché vi basterà prendere la funivia per arrivare nel territorio innevato del Vallese.

Dal paracadutismo alle escursioni, sono tante poi le avventure da praticare.

Bardonecchia

Apprezzatissima dai gruppi di giovani per le settimane bianche, Bardonecchia non delude nemmeno con la stagione calda ed è una meta perfetta anche per divertirsi durante l’estate.

Oltre a escursioni e trekking, qui si possono praticare arrampicata e percorsi in bicicletta per tutti i livelli, oltre al downhill, l’adrenalinica discesa con le due ruote. La sera ci si diverte in compagnia in uno dei pub con musica live o dj set.

Il tutto a due passi da Torino.