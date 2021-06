L’estate in montagna accontenta tutti, dagli sportivi a chi cerca il relax. E regala grandi soddisfazioni a tavola: ecco dove trovare quello che cercate

Integralisti del mare e della tintarella in spiaggia, avete mai provato a passare un'estate in montagna?

Finché non si prova questo tipo di vacanza non ci si rende conto del mare di cose che si possono fare, compreso il dolce far nulla.

Magari a bordo di una piscina panoramica come alla Spa del Falkensteiner Hotel Kronplatz.

E, quanto al cibo, si mangia con più gusto dopo un trekking o un giro in bicicletta: dai Picnic in Vetta in Alto Adige ai rifugi veneti da veri gourmet.

I bambini poi non potranno mai annoiarsi tra parchi avventura - come il Larix Park di Livigno – e le fattorie didattiche del Trentino.

Anche gli amici a quattro zampe saranno felici di venire con voi con i Dog Trekking organizzati in Friuli.

Per un’immersione rigenerante e disintossicante (soprattutto senza notifiche whatsapp e co.) nella natura dedicatevi al forest bathing oppure al biowatching a cura di WWF Travel.

Vi abbiamo convinto? Leggete di seguito e trovate la meta che fa per voi e la vostra estate in montagna.

Estate in montagna: le mete migliori per trovare quello che cercate

Enogastronomia: le mete perfette per passare l'estate in montagna se amate mangiare bene

Quanto è appagante sedersi a tavola (senza sensi di colpa!) dopo un’escursione in montagna?

Il nostro paese non solo offre eccellenze enogastronomiche in ogni regione ma anche contesti naturalistici unici al mondo in cui gustarle.

È il caso del Rifugio Averau a Passo Giau (Belluno) - annoverato dal prestigioso Times come uno dei migliori ristoranti di montagna delle Alpi - dove si può pranzare su una terrazza panoramica: la vista spazia dal massiccio Croda da Lago fino alle Pale di San Martino e la Marmolada.

Assaggiate i Cappelli d’alpino, pasta fresca ripiena di formaggio e noci con pomodoro e timo.

Preferite piuttosto consumare il vostro meritato pasto su un prato circondati dalla maestosità delle Dolomiti?

In Alta Badia questa estate arriva la novità dei Picnic in Vetta preparati dai rifugi con prodotti tipici e dolci fatti in casa (in dotazione anche tovaglia e posate).

Un piccolo tour gastronomico da affrontare in sella è invece il Giro delle Malghe a Sauris: neanche a dirlo, grande protagonista è il suo prosciutto IGP che deve la sua unicità al particolare metodo di affumicatura ottenuto bruciando legno di faggio dei boschi locali.

E come non menzionare un “pezzo forte” dei nostri alpeggi: il formaggio.

Il Trentino ospita la Strada dei Formaggi delle Dolomiti con partenza dalla Val di Fiemme - da provare il Caprino di Cavalese da abbinare all’ottimo miele di queste valli - proseguendo per la Val di Fassa (con il suo Puzzone di Moena) e la Valle di Primiero da cui prende il nome l’omonimo formaggio.

Per gli appassionati non mancano occasioni per sapere di più sulla produzione casearia, voce (e vanto) dell’economia montana: la Latteria di Livigno riunisce piccoli produttori locali e organizza visite guidate e degustazioni di latte, yogurt e burro.

E formaggi chiamano vino, uno degli accostamenti più goduriosi che ci possano essere (non ce ne vogliano i dietologi).

Non perdetevi la Strada del vino e dei sapori del Trentino: uno dei suoi itinerari prevede l’incontro con cinque vitigni della zona (Marzemino, Nosiola, Trentodoc, Müller Thurgau e Teroldego Rotaliano).

Se passate per Merano merita una sosta la Tenuta Kränzelhof a Cermes: ottocento anni di storia e quasi una ventina di etichette tra cui il rosso Farnatzer.

Siete più tipi da birra? Pare si trovi proprio sulle nostre Alpi il birrificio più alto d’Europa, il 1816 (altitudine della città che lo ospita, Livigno) che organizza tasting con mastri birrai e non solo.

Una novità del 2021 è il Beer Bike Tour: tour alla scoperta dei prodotti del territorio da abbinare.

Benessere e relax

Shinrin-yoku. Lo hanno inventato i giapponesi ma oggi il forest-bathing si pratica anche in Italia nel “Parco del Respiro” a Fai della Paganella: camminare in un bosco ed essere avvolti dal suo silenzio e dai suoi profumi – in questo caso di una faggeta – aiuta a ridurre lo stress.

Provatelo nel Sentiero dei Reti – tracciato di poco più di un chilometro che porta al sito archeologico Doss Castel – che, tra abeti rossi, larici e pini si collega poi al Sentiero Acqua e Faggi.

E di barefoot walking - camminare a piedi nudi in un ruscello o su un prato – ne avete mai sentito parlare? La Val di Rabbi ospita il primo centro Kneipp all’aperto del Trentino: un’area verde di oltre cinquecento metri quadrati con percorsi ad hoc tra corteccie, erba, ciottoli, legno e l’alternarsi di acqua calda e fredda.

Potrete riscoprire il contatto con la terra anche lungo il Sentiero Sensoriale di Bellamonte in Val di Fiemme - passeggiata segnalata di quasi tre chilometri in un bosco – e in Val Nambrone dove si snodano, oltre al barefoot e al natural Kneipp, diversi itinerari dedicati al tree hugging o silvoterapia (l’abbracciare gli alberi come antistress).

Sessioni di Hatha, Vinyasa, Pranayama e Yinyasa con panorama montano è il programma di Mountain Paradise Yoga in Valle Aurina dall’1 al 4 luglio con insegnanti qualificati e lezioni per ogni livello.

Saluto al Sole da provare anche a Livigno dove, tutte le domeniche dal 18 luglio al 29 agosto, viene organizzata una Yoga Experience con vista sulla vallata (partenza all’alba al Ristoro Carosello 3000) e wellness brunch a seguire.

Sempre la località valtellinese ospita il centro sportivo e benessere tra i più alti d’Europa: Aquagranda Active You!, diecimila metri quadri tra palestra panoramica, piscina da 25 metri, pista d’atletica e campo da calcio.

Non mancano Baby Pool, Family Sauna e Hammam. Dedicate a chi è in cerca di quiete l’area Wellness&Relax - con piscina (anche di acqua salata), idromassaggio, bagno turco, bio sauna, sauna finlandese 90°, pozzo freddo, percorso Kneipp e tinozze esterne riscaldate - e quella Health&Beauty.

Per le cure termali invece dirigetevi a Caderzone Terme (una ventina di minuti d’auto da Madonna di Campiglio) dove vi aspetta un centro d’eccellenza, Borgo Salute, e alle Terme di Pejo - sempre in Trentino – dove si possono seguire anche trattamenti idropinici, balneoterapia e fangoterapia.

Spa con vista su Plan de Corones al Falkensteiner Hotel Kronplatz: più di mille metri quadri con piscina rooftop all’ultimo piano, sessioni di yoga all’aperto, sauna finlandese, palestra, lounge panoramica e una scenografica parete da arrampicata.

Estate in montagna in famiglia

La montagna per i bambini è come un grande parco giochi, continuamente stimolati da natura e animali.

Non mancano quindi le occasioni per rendere felici i più piccoli come la visita alla Malga Vago a Livigno dove cimentarsi nella mungitura del latte e nel dare da bere ai vitellini (dal 14 giugno al 9 settembre tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 18).

Un’escursione tra mucche e marmotte vi aspetta a Passo Giau in Veneto: dal parcheggio va preso il sentiero n° 436 fino alla forcella Col Piombin.

I più fortunati potrebbero udire gli inconfondibili fischi dei simpatici roditori che popolano i prati di questo angolo delle Dolomiti a 2.237 metri di altitudine.

Caprette, pecore e maialini sono pronti a farsi accarezzare alla Malga Juribello nel cuore del Parco Naturale di Paneveggio: si parte da Passo Rolle e in poco più di mezz’ora - anche con passeggino da trekking - si raggiunge con facilità questa meta che vanta le Pale di San Martino come sfondo.

Una fattoria didattica vi attende alla Malga Ritorto (Pinzolo) facilmente raggiungibile percorrendo in meno di un’ora una stradina asfaltata che parte da località Patascoss.

Animali intagliati nel legno s’incontrano invece lungo il WoodyWalk a Bressanone, passeggiata circolare (dislivello di 100 metri e lunghezza complessiva di cinque chilometri) con vista sul Sass di Putia e il gruppo delle Odle e che porta alla Malga Rossalm.

Da affrontare invece con il porta bimbo i percorsi trentini che conducono ai Laghi di Cornisello in Val Nembrone e al Lago di Nambino.

“Passeggiate” ma sugli alberi sono previste in vari parchi avventura come il Dolomiti Action (Campitello di Fassa) tra ponti nepalesi, travi oscillanti, passerelle trabocchetto, muri di rete e teleferiche.

Un meraviglioso bosco di larici è lo scenario del Larix Park a Livigno con percorsi per tutti i livelli (alcuni fino a diciassette metri di altezza).

Per i più temerari al Dolomiti Adventure Park, nella friuliana Forni di Sopra, si può provare anche il powerfun: chi avrà il coraggio di lanciarsi nel vuoto da una passerella di quindici metri?

Trekking&co

Avete mai assisto a un concerto in alta quota? Allacciate gli scarponcini che torna il festival I Suoni delle Dolomiti (23 agosto - 24 settembre) in cui musicisti e pubblico s’incamminano insieme lungo sentieri che portano a palcoscenici d’eccezione: vallate e prati in cima alle più belle montagne trentine.

Spazio anche al cinema con la seconda edizione di SuperPark nel Parco Naturale Adamello Brenta (26 luglio - 8 agosto): boschi e piccoli paesi montani ospiteranno proiezioni a impatto zero alimentate dalla luce solare.

In programma anche passeggiate con accompagnatori speciali: registi, scrittori, musicisti e sportivi che racconteranno le loro storie.

E chissà che nel tragitto non scappa di incontrare anche camosci, cervi, stambecchi e aquile.

Itinerari pensati proprio per avvistarli con l’aiuto di guide esperte - il cosiddetto biowatching, camminare osservando la biodiversità - sono organizzati da WWF Travel in Trentino (Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Naturale di Panaveggio Pale di San Martino) e in Friuli (Valli del Natisone).

Si rivolgono anche ai bambini e sono dog friendly. Sì perché una vacanza in montagna può essere l’occasione giusta per partire insieme ai nostri amici a quattro zampe: in Friuli per esempio si organizzano Dog Trekking, escursioni con il cane assicurato alla persona mediante un'imbragatura accompagnati da istruttori della Scuola Internazione Mushing di Tarvisio.

Adatte a tutta la famiglia - cani compresi - due escursioni di mezza giornata per chi si trovasse in Veneto: Gores de Federa, percorso immerso in una foresta che costeggia rivoli e cascate con punti panoramici sulla conca ampezzana, e il Lago Sorapiss che si raggiunge da Passo Tre Croci.

I dintorni di Cortina d’Ampezzo sono celebri anche per vie ferrate spettacolari come la Olivieri che segue lo spigolo sud-est della Punta Anna (Tofana di Mezzo) fino alla cima di 2.731 metri. Ne stia bene alla larga chi soffre di vertigini.

Meglio allora una passeggiata rilassante nella zona intorno a Vipiteno ricca di torrenti di montagna che accompagnano ogni passo con il loro sottofondo scrosciante (Cascate di Stanghe, Cascata Inferno e Cascata Moassl).

Per chi invece è in cerca di adrenalina da provare il rafting sul torrente Fella.

Qualcosa di meno spericolato? Sempre in Friuli una bella gita in canoa sul Lago di Barcis.

Per gli amanti delle due ruote c’è l’imbarazzo della scelta: in Alto Adige un percorso quasi del tutto pianeggiante è la pista ciclabile della Valle dell'Adige che si snoda per ottanta chilometri lungo l'antica strada romana Via Claudia Augusta.

Per i più allenati un tour scenografico è il Mondeval Man che attraversa il Sistema N.1 Dolomiti UNESCO Pelmo - Croda da Lago: oltre quaranta chilometri tra sterrate, prati e asfalto.

arte dalle Dolomiti di Brenta e arriva fino al Lago di Garda la ciclabile DOGA, oltre cento chilometri su strade secondarie e forestali poco battute.

Paradiso per gli amanti dell’all-mountain, del cross-country e dell’enduro il Tutti Frutti Epic, cinquanta chilometri tra la nuova sentieristica MTB di Carosello 3000 e sentieri storici di Livigno.

Per l’enduro da non perdere il Bikepark Mottolino sempre in Valtellina. E se durante una vacanza in montagna c’è davvero ogni giorno una nuova attività da provare di recente spopola il trail running: correre in quota tra saliscendi e panorami meravigliosi, come nel caso del Fartlek delle nuvole con vista sulla valle di Livigno.