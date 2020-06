Viaggi brevi, principalmente in 4 Regioni italiane: da un sondaggio condotto da Zingarate si delinea dove (e come) gli italiani passeranno l'estate 2020

Viaggi brevi e fai-da-te, in auto o in moto, alla ricerca di natura e relax: secondo quanto emerso da un sondaggio effettuato da Zingarate, 6 persone su 10 partiranno per le vacanze, principalmente verso 4 Regioni italiane, che sono risultate le preferite dall'indagine online condotta dal sito di viaggi.

Ma partiamo dall'inizio.

Si va in vacanza sì o no?

Dal sondaggio di Zingarate, a cui hanno preso parte 1.500 utenti, è emerso che nonostante l'emergenza sanitaria, il 61% degli italiani partirà sicuramente per le vacanze. È possibilista il 30%, mentre il 9% resterà sicuramente a casa per timore del contagio o per problemi economici.

Se la maggior parte degli intervistati (il 64%), partirà solo se gli verranno proposte offerte convenienti, il 29% non ha limiti di budget perché “l’importante è partire!”.

Solo pochi (8%) useranno il bonus vacanze messo a disposizione dal Governo: il 43% degli italiani vorrebbe poterlo usare, ma non ha capito le regole e il restante 49% non lo userà perché non rientra nei parametri.

Che vacanze saranno?

Quelle del 2020 saranno vacanze brevi (il 47% non andrà infatti oltre la settimana) e con mete Italiane: la maggioranza si sposterà infatti altre regioni della Penisola (47%), il 6% resterà nella propria regione, e un altro 6% andrà all’estero, mentre il 41%, rispettando le regole, dichiara che andrebbe ovunque.

Le Regioni preferite dagli italiani per le vacanze 2020

La meta preferita di questa estate è la Sicilia (16%), seguita dalla Puglia (12%), Toscana (11%) e Sardegna (11%).

Cosa cercano i vacanzieri 2020 in questa estate?

Natura e relax per il 56% degli italiani che hanno risposto a Zingarate, mentre il 20% preferirà città d’arte e attività culturali.

È alla ricerca di spiagge e divertimento il 16%, mentre il 7% desidera mangiare e bere bene.

Per un restante 1% le vacanze saranno l’occasione per fare nuove amicizie.

Come ci si muove?

La maggior parte degli italiani questa estate userà il proprio mezzo di trasporto come auto e moto: lo ha dichiarato il 62%, mentre prenderà treni e/o aerei il 32%.

Il 4% viaggerà in camper e il 2% dichiara di voler fare le vacanze in bicicletta.

E dove si dorme

L’80% degli intervistati pianificherà le proprie vacanze in autonomia, ma c'è anche chi sfrutterà i pacchetti online (14%) o si affiderà a un'agenzia viaggi (6%).

Gli hotel sono tra le sistemazioni più ambite, scelti dal 36% degli intervistati. Seguono le case vacanze (28%), B&B e ostelli (23%), campeggi e camper (10%), mentre si sistemerà in case di amici il restante 3% degli italiani.

