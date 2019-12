Da quella per appassionati di hard rock a quella a tema Star Trek passando per la passione per l’uncinetto, ecco le crociere più bizzarre che potete fare

Esistono crociere per tutti i gusti: spesso strane, o quasi assurde.

Credevate che la crociera fosse il viaggio relax per eccellenza, da trascorrere sdraiati a prua di una nave leggendo un romanzo?

Beh, preparatevi a ricredervi perché nel Mar dei Caraibi e in tanti altri Oceani le acque pullulano di crociere strambe.

Da quella per amanti di hard rock a quella per gattofili fino alla crociera a tema Star Trek, ne vedrete delle belle.

Ecco le 7 crociere più pazze in circolazione (nei mari del mondo).

Monsters of Rock Cruise

Monsters of Rock Cruise è una crociera che fa salire a bordo solo ed esclusivamente appassionati di hard rock e heavy metal.

Ogni crociera dura sei giorni e cinque notti e il programma prevede concerti, concerti e ancora concerti.

Le migliori band di hard rock si esibiscono no stop, trasformando la crociera in un festival di heavy sound sull’acqua.

La prossima partenza è prevista per febbraio 2020. Si naviga sul Mar dei Caraibi partendo da Belize oppure Cozumel, in Messico.

The 80’s Cruise

Amanti dei ruggenti Eighties, la The 80’s Cruise è la crociera che fa per voi: una settimana intera (e intensa) nelle acque tra Miami e Puerto Rico da trascorrere a suon di anni Ottanta.

Non solo musica ma tutto quanto, dal vestiario al cibo servito a bordo. Se volete un’immersione nel decennio più disco & funny che ci sia stato, The 80’s Cruise è la risposta.

La prossima partenza è prevista per marzo 2020.

Zumba Cruise

C’è anche la crociera pensata apposta per i fanatici di zumba.

La Zumba Cruise è una 5 giorni da trascorrere sulla nave (e sulle coste toccate dall’itinerario) a ballare come pazzi la zumba.

Si può scegliere tra due diverse destinazioni: Labadee ad Haiti oppure Freeport alle Bahamas.

Oltre ai corsi di zumba (attivi notte e giorno e tenuti dai migliori istruttori che esistono al mondo), sulla nave sono disponibili piscine (in cui si organizzano anche corsi di zumba acquatica, ovviamente) e Spa per rilassarsi tra un ballo e l’altro.

L’ultima crociera si è appena conclusa ma a breve usciranno le nuove date.

Meow Meow Cruise

La Meow Meow Cruise è la crociera per amanti dei gatti.

6 giorni e 5 notti da trascorrere assieme ad altri gattari a parlare solo ed esclusivamente di gatti e fare attività solo legate al mondo felino.

Si riceve un kit di benvenuto gatto-centrico e, appena si sale a bordo, viene chiesta la foto del proprio gatto per stamparla su una t-shirt che si dovrà poi sfoggiare in molte occasioni, come da programma.

Ma volete sapere la cosa più assurda di questa crociera per amanti dei gatti? Gli animali non sono ammessi a bordo.

Le mete della Meow Meow Cruise sono Key West, Cuba e Cozumel in Messico e la partenza è da Tampa.

Ghost Hunter Cruise

La Ghost Hunter Cruise è la crociera per amanti dei fantasmi che vogliono concedersi una settimana immersi nello spirituale-paranormale.

L'ultima è partita a ottobre da Los Angeles in direzione Puerto Vallarta, Mazatlan e Cabo.

A bordo molti esperti di paranormale che spiegano agli appassionati come sentire le presenze, come riconoscere uno spirito malvagio da uno buono.

Sedute spiritiche ne abbiamo? A iosa!

Knitting Cruise

La Knitting Cruise è la crociera di una settimana per chi vuole imparare a cucire (all’uncinetto).

L'ultima, a settembre 2019, ha toccato i porti di Orlando, Coco Cay, St. Thomas e St. Marteen, negli Stati Uniti con due insegnanti d'eccezione: Melissa Leapman e Keith Leonard, due knitting celeb americane di tutto rispetto.

Ovviamente si impareranno anche i nodi nautici, per rimanere in tema.

Star Trek: The Cruise

Se amate Spock & Co., non potete non provare almeno una volta nella vita la Star Trek: The Cruise.

Chi la prova una volta in realtà poi diventa un habitué e se la fa ogni anno, parola di chi ormai è a bordo da anni.

La prossima crociera a tema Star Trek si terrà a marzo 2020 e consisterà in 8 giorni e 7 notti da trascorrere come se si fosse nella mitica serie tv di fantascienza diventata un cult.

Spettacoli, vestiario, figuranti, giochi e avventure in programma saranno tutte perfettamente a tema Star Trek!

I posti toccati dalla nave saranno Miami, Punta Cana, San Juan e St. Thomas, per arrivare infine alla Grand Bahama Island.