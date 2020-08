Un'agenzia immobiliare inglese ha stimato quanto costerebbero i castelli Disney nel mondo reale, dal cottage dei sette nani alla casa del Sultano di Aladdin

Avete mai sognato di vivere in uno di quei bellissimi castelli Disney delle favole?

Ecco, l'agenzia immobiliare inglese Mojo Mortgages ha trovato gli edifici il più identici possibile ai palazzi di Biancaneve, Cenerentola, Aurora e molte altre, e ne ha stimato il valore esaminandone anche i possibili costi.

Basandosi sulla posizione di questi castelli, la grandezza e il costo delle case nelle stessa zona, Mojo Mortgages ha dato un prezzo reale ai palazzi delle favole.

Quanto costano i castelli Disney nel mondo reale

Il cottage di Biancaneve e i Sette Nani

Secondo l'agenzia immobiliare, questa è l'opzione più economica.

Mojo Mortgages ha infatti trovato un cottage simile, che si trova in Inghilterra, e il suo prezzo è di appena 300.000 euro.

«Questo cottage con due camere da letto si trova nella foresta incantata a nord del Regno Unito (sì, quello è il nome vero della foresta ndr), ma gode di un facile accesso alla strada principale».

Il castello de La Sirenetta

Il costo raggiunge gli 11 milioni di euro per il castello del Principe Eric in La Sirenetta. Secondo l'agenzia, il più simile si troverebbe in Italia.

Il castello su tre piani vista mare è dotato anche di una spiaggia privata.

Mojo Mortgages spiega: «Questo castello sulla scogliera offre una vista sul mare senza rivali e ha accesso diretto alla spiaggia. Simili proprietà costiere hanno un valore di sette cifre, ma questo ha un costo più alto perché è su tre piani, ha molti balconi e un'area di attracco privata».

Il castello di Frozen

Il nome Arendelle (città dove è ambientato Frozen) deriva dalla città di Arendal, che è un luogo reale, situato a sud-ovest di Oslo, in Norvegia.

Tuttavia, le stime sono state fatte su un castello in Germania molto simile a quello della Disney.

Il costo? 13 milioni di euro.

«Con viste sul porto impareggiabili, il castello è dotato di un ponte che consente ai suoi proprietari di collegarsi facilmente alla città principale, e ha un elevato numero di sale, tra cui una sala da ballo, una grande sala e persino una biblioteca.

Lo spazio esterno è altrettanto ampio con un immenso cortile e anche delle stalle».

Il castello di Cenerentola

Secondo Discovery, Walt Disney è stato ispirato dal castello di Neuschwanstein, in Germania, per creare i palazzi sia di Cenerentola che de La bella addormentata.

Su Mojo Mortgages si legge: «Costruito in stile tardo-gotico, il castello presenta 27 torri bianche, più di 20 stanze, un fossato privato e una cappella per matrimoni».

Per arrivare alla valutazione finale, l'agenzia immobiliare ha esaminato proprietà simili in vendita nell'area della Baviera, aggiungendo valore per il fossato privato e la cappella nuziale.

Il tutto per poco più di 16 milioni.

Il castello de La Bella e la Bestia

Il prezzo raggiunge cifre esorbitanti: più di 32 milioni di euro.

Secondo l'agenzia immobiliare, il castello più simile a quello de La Bella e la Bestia si trova in Francia: quello Disney sarebbe infatti praticamente identico al castello di Chambord, il più vasto dei palazzi della Loira.

«La proprietà incantata è immersa in una foresta profonda ma al tempo stesso ben collegato al villaggio più vicino. Dotata di 60 camere e una splendida sala da ballo, è la location perfetta per cenare, socializzare e leggere, poiché la proprietà ha una propria biblioteca con librerie dal pavimento al soffitto. Non mancano 90 acri di parchi e boschi privati».

Il palazzo del Sultano di Aladdin

Il palazzo del Sultano di Jasmin e Aladdin è stato ricreato prendendo ispirazione dal Taj Mahal.

Le stime, fatte appunto sull'edificio più famoso d'India, arrivano a un valore di circa 900milioni di euro.

Per questo prezzo ci sono 12 torri, una sala del trono, infiniti giardini, gabbie per animali esotici e stanze segrete disposte su due piani.