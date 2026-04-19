Borgo di Rivalta, nel Piacentino è la nuova meta dei vip alla ricerca di privacy e bellezza. Tra storia, cantine e atmosfere chic!

CEO, designer e celebrity milanesi stanno dirottando i weekend lontano dalle solite piste innevate in favore di una zona completamente diversa, ma capaci da affascinare un pubblico sempre più d'élite. Secondo il Wealth Report di Knight Frank e le analisi GfK sui consumi del lusso, le presenze di top spender nei Colli Piacentini e in Franciacorta sono cresciute di oltre il 300%.

Il nuovo codice è chiaro: meno vetrine di brand, più borghi murati, castelli abitati da veri nobili, contratti firmati in trattoria e soprattutto anonimato. In questa mappa aggiornata del desiderio spicca il Borgo di Rivalta, frazione di Gazzola, nel Piacentino: un castello affacciato sulla Val Trebbia, a circa 75 minuti da Milano, che sta diventando il rifugio segreto dell’élite che non vuole più farsi vedere a St. Moritz.





Perché i VIP abbandonano St. Moritz per il borgo di Rivalta





St. Moritz, Courmayeur, Megève: stesse boutique, stessi chalet instagrammati, stessi volti. La logomania ha stancato proprio chi l’ha inventata. Gli esperti di psicologia dei consumi del lusso parlano di “stealth wealth”: ricchezza invisibile, dove il vero status è sparire dal radar.

«Il lusso oggi è qualità del tempo, non esposizione», spiegano gli studiosi del comportamento dei big spender. Niente più foto rubate all’uscita dell’hotel, niente ressa di influencer al tavolo accanto.

Rivalta risponde punto per punto a questo nuovo briefing. Nessun negozio griffato, un borgo minuscolo chiuso al traffico, qualche relais di charme nascosto dietro portoni di legno e un castello che sembra un set, ma è ancora una casa privata. Intorno, i Colli Piacentini: vigne, boschi e un fiume che scorre sotto la terrazza naturale su cui poggia il paese.





Dove si trova il Borgo di Rivalta (e che effetto fa arrivarci)





Rivalta è una frazione del comune di Gazzola, a circa 14 km da Piacenza, dentro il Parco Fluviale del Trebbia. Da Milano, in poco più di un’ora di auto siete fuori dall’autostrada, tra colline ordinate e vigneti. L’ultima curva svela il profilo del castello: mura in pietra, la torre cilindrica con il celebre “torresino” che svetta e annuncia che siete entrati in un altro ritmo.

Il borgo è interamente pedonale: parcheggiate fuori, varcate l’arco e vi trovate in una manciata di vicoli in ciottoli, case in sasso, silenzio quasi teatrale. Il cuore è il Castello di Rivalta, sontuosa residenza signorile citata già in documenti dell’XI secolo. Dal XIV secolo appartiene alla famiglia Landi e oggi è ancora abitata dai conti Zanardi Landi: dettaglio che fa molta differenza rispetto a certi castelli-museo senz’anima.

Qui sono passati, in gran discrezione, membri della famiglia reale d’Inghilterra e d’Olanda. Negli anni Settanta la principessa Margaret avrebbe scelto Rivalta per un lungo ritiro lontano dai tabloid: passeggiate all’alba nel borgo, trench chiaro, occhiali scuri, colazioni dal fornaio che non aveva idea di chi fosse. Il tipo di anonimato a cui aspirano molti protagonisti della Milano che conta.

Le guide, durante le visite, aggiungono un tocco gotico con la leggenda del fantasma del cuoco Giuseppe, ucciso nel Settecento: pare si diverta più con gli interruttori che con gli ospiti. Lusso sì, ma con autoironia.





Come vivere un weekend “stealth wealth” tra castello e borgo





Per dormire avete due opzioni con lo stesso mood: le camere ricavate nel castello e quelle dell’hotel di charme nel borgo. In totale, una ventina di stanze tra mura storiche e cottage, molte con vista sul Trebbia o sul cortile interno. Le suite più scenografiche, con letti a baldacchino e affreschi, possono arrivare intorno agli 800 euro a notte nelle date più richieste.

Arrivate il venerdì pomeriggio, quando i pullman turistici se ne vanno. Check-in, passeggiata lenta tra archi, cortili e negozietti di artigianato, aperitivo al Caffè di Rivalta. Il dress code? Cashmere in colori neutri, pantaloni morbidi, mocassini flat, zero loghi vistosi. Dovete sembrare proprietarie di una tenuta di famiglia, non in gita aziendale.

La mattina dopo si entra in castello con una visita guidata. Si attraversano il salone d’onore, la sala da pranzo storica, la cucina del rame, le antiche prigioni, le camere arredate, fino ai musei interni: quello del Costume Militare, con decine di divise dall’Ottocento alla Seconda guerra mondiale, e quello di Arte Sacra, con pezzi firmati da grandi scultori. In alto, la torre regala una delle viste più fotogeniche sulla Val Trebbia.

Per pranzo e cena, la tavola di riferimento è l’Antica Locanda del Falco, istituzione del borgo. Menù degustazione intorno ai 150 euro (vini esclusi), piatti tipici piacentini alleggeriti quanto basta, tavoli appartati dove si chiudono accordi importanti senza testimoni indesiderati.

Nel pomeriggio potete scendere verso il fiume per una passeggiata lungo il Trebbia o farvi organizzare una visita privata in una cantina dei Colli Piacentini. Il lusso qui è il tempo vuoto in agenda, non la quantità di appuntamenti.





Budget, dress code e momenti giusti: manuale per restare invisibili





Un weekend “stealth wealth” a Rivalta non è economico, ma gioca in un campionato diverso rispetto a St. Moritz. Con il budget di due notti in suite storica, tasting menu e qualche esperienza su misura, spendete cifre paragonabili a un fine settimana in Engadina. In cambio, comprate privacy, rapporto diretto con i proprietari del luogo e un borgo quasi interamente per voi nelle ore giuste.

Galateo fondamentale: smartphone sempre in tasca. Niente geotag in tempo reale, niente selfie di gruppo nei cortili privati. Chi frequenta Rivalta scatta con macchine analogiche o compatte di lusso tipo Leica, e se proprio posta qualcosa lo fa dopo settimane. Qui il rispetto della discrezione altrui è parte implicita del pacchetto.

Sul fronte guardaroba, puntate su capi che parlano a bassa voce: cappotti cammello, maglie in cashmere, denim pulito, gioielli minimal. L’occhio allenato riconosce i tagli di Loro Piana o Brunello Cucinelli, ma nessuno li ostenta.

Quando andare? Primavera e inizio autunno sono perfetti: luce morbida, temperature piacevoli, meno folla. Se puntate all’anonimato assoluto, meglio evitare i weekend di ponti, Capodanno, Halloween o il periodo del presepe vivente, quando il borgo si riempie di famiglie e curiosi. Le vere habitué scelgono i fine settimana “normali” e lasciano che il castello faccia il resto.