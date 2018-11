Il Sunday Blues è la malinconia della domenica, quella che rischia di rovinarci il weekend: ecco perché viene e come sconfiggerla

Si chiama Sunday Blues e non è un pezzo di Muddy Waters, anche se come titolo calzerebbe a pennello: si tratta di quella fastidiosissima malinconia domenicale che incomincia verso le 16 e si protrae fino a sera inoltrata.

Il risultato: buona parte del weekend rovinato.

Il motivo: ci si preoccupa che il fine settimana stia volgendo al termine e, così facendo, si peggiora solamente la situazione.

Un gatto che si morde la coda, ecco cos’è il Sunday Blues.

Perché la domenica torni a essere tale, ecco una strategia in 10 mosse per dare scacco matto al Sunday Blues e godersi il fine settimana fino all'ultima ora di meritato riposo.

(Continua dopo la foto)

Che cos’è il Sunday Blues

Il Sunday Blues è la malinconia della domenica che incomincia a tormentare a metà pomeriggio chi è più incline all’ansia e alla depressione.

Nei casi più disperati, si incomincia a provare tristezza per via della fine del weekend già di mattina, iniziando a preoccuparsi per le incombenze di lavoro del lunedì.

Chi ne è più colpito

A esserne maggiormente colpiti sono innanzitutto gli ansiosi e quelli più inclini alla depressione.

Le persone sensibili, chi soffre di solitudine e anche chi è sempre connesso sono i bersagli preferiti del Sunday Blues.

Dinamismo per combatterlo

Uno dei metodi più efficaci per mettere al tappeto la depressione domenicale è fare come se non fosse affatto domenica: se solitamente il settimo giorno della settimana è quello del riposo, che spesso va a braccetto con la noia e l’apatia, rendetelo invece un concentrato di dinamismo.

Siate sempre in movimento, non fermatevi mai. Fate fate fate!

Attorniatevi di amici

Un altro escamotage perfetto per scongiurare il Sunday Blues è quello di farsi aiutare dagli amici.

Non nel senso di telefonargli e raccontar loro attraverso la cornetta ciò che vi attanaglia e deprime: attorniatevi di amici pieni di positività, ricchi di ottimismo e divertenti.

Vedrete che in buona compagnia la malinconia della domenica farà fagotto e leverà le tende.

Concentrate le attività la domenica pomeriggio

Ricollegandosi all’importanza del dinamismo, provate a concentrare varie attività proprio quando la malinconia incomincia a serpeggiare.

Nel primo pomeriggio domenicale non datevi alla noia e ai crucci ma piuttosto cimentatevi nella preparazione di un piatto elaborato per la sera, tinteggiate le pareti, fate decoupage…

Insomma: fate tutto ciò a cui durante la settimana non avete tempo di dedicarvi e vedrete che la soddisfazione sarà tale da farvi dire addio al Sunday Blues.

Fatevi aiutare dalla musica

Una medicina che da millenni cura l’anima dell’uomo è la musica.

Soprattutto nei periodi in cui l’emotività di un individuo è destabilizzata, le sette note giocano un ruolo precipuo.

Che sia Bach, Chopin, Barbra Streisand o le sigle dei cartoni animati cantate da Cristina D’Avena, tutto fa brodo.

In cuffia o in filodiffusione, lasciate che il suono vi elettrizzi a dovere.

Una passeggiata en plein air

Un altro rimedio della nonna è la camminata.

Non c’è azione che concentri meglio i pensieri verso una direzione positiva che la passeggiata, quindi armatevi di pazienza, scrollatevi di dosso la pigrizia e abbandonate quel dannato divano per un bel giretto ristoratore.

Niente centri commerciali: per avere il massimo del beneficio, optate per la camminata all’aria aperta.

Guardate un bel film

Se quel divano a cui la domenica siete ancorati non volete proprio abbandonarlo nemmeno per un’oretta, nessun problema: il rimedio c’è e si chiama “bel film”.

Vivere le avventure altrui, seguendo attentamente una pellicola avvincente, vi farà dimenticare le vostre paturnie domenicali.

Scegliete un titolo del filone che più vi si addice: dall’horror al thriller, dal fantasy al film d’amore, tutto è lecito e benaccetto se vi fa stare bene.

Leggere combatte la depressione

Sempre rimanendo seduti o coricati sul sofà, un altro antidoto alla depressione della domenica pomeriggio è il libro.

Ben più potente del film per via di un’immersione più intensa nelle pagine, una buona lettura vi renderà più distesi, rilassati e, dulcis in fundo, soddisfatti di voi stessi.

Il piacere che si prova nel leggere un libro è infatti doppio: piacevole è l’azione del leggere e doppiamente piacevole è la compiacenza che si ha nel farlo.

Andate a fare shopping

E arriviamo all’ultima spiaggia: le spese pazze.

Da che mondo è mondo, la donna scaccia lo stress facendo shopping.

Se siete affette da manie d’acquisto ossessivo-compulsive, dedicatevi pure al vostro hobby preferito e andate a caccia di sconti, di affari e di capi da urlo.

L’urlo arriverà anche a fine mese, ma perlomeno avrete passato delle domeniche bellissime.