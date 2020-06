Da un punto di vista psicologico anche la felicità è uno stile di vita e c’è una ricetta ben precisa per raggiungerla. Vi spieghiamo qual è e come ottenerla

Essere felici è lo scopo della vita di chiunque.

Insomma a chi non piacerebbe raggiungere quello stato di equilibrio e serenità che permette di sentirsi in pace con il mondo?

Non ci sono formule magiche per sentirsi in questo modo ma da un punto di vista psicologico anche la felicità è uno stile di vita - e dunque adottarne uno corretto porta automaticamente a essere (più) felici.

Insomma, esiste una to do list da seguire grazie alla quale poter toccare con mano la felicità.

Ecco quali sono gli ingredienti di uno stile di vita che vi faccia sentire felici.

(Continua sotto la foto)

Seguite una buona alimentazione

Siamo quello che mangiamo.

Zuccheri e grassi in quantità non faranno altro che appesantire corpo e anima. La carenza di ferro invece può contribuire a numerosi disturbi dell’umore.

Molti cibi, come il cioccolato, contengono sostanze che stimolano la serotonina, ormone della felicità. Altri cibi come il pesce, ricco di Omega tre, aiutano contro stati depressivi.

Il modo di mangiare influisce notevolmente sulla nostra performance.

Insomma mangiando bene riusciamo anche a vivere bene.

Dormite almeno 7 ore a notte

Per rimanere lucidi, equilibrati ma soprattutto felici dobbiamo allearci con il sonno.

Dormire 7/8 ore per notte infatti previene nervosismi ed emozioni negative.

Uno studio condotto dal National Centre for Social Research di Londra ed elaborato dalla Oxford Economics ha dimostrato che chi dorme in modo soddisfacente sviluppa meno stati ansiosi e gode di maggior autostima.

Selezionate e curate le vostre relazioni

Un altro tassello fondamentale per la nostra felicita sono le relazioni.

Ogni persona che frequentiamo infatti ci influenza inevitabilmente, motivo per cui è fondamentale avere a che fare con persone positive e che ci trasmettano buone sensazioni.

Al contrario, vivere relazioni tossiche porterà a vivere stati di intensa negatività.

Fondamentale, dunque, selezionare accuratamente le persone di cui ci circondiamo e avere cura dei rapporti con chi abbiamo scelto di avere a fianco.

Cercate la realizzazione personale

Sentirsi realizzati è indispensabile per sentirsi felici.

Non c’è niente di meglio che sentirsi al posto giusto nel momento giusto e con il ruolo giusto.

La realizzazione personale è altamente soggettiva, non giudicabile e passa sempre per un tratto di fatica che ha portato a raggiungere la vetta.

Per questo può dare così tanta soddisfazione fino a farci sentire felici.

L'importante è capire quali siano le cose importanti per noi e dedicarci a raggiungere quelle, piuttosto che quello che la società o le persone che abbiamo accanto pensano che dovremmo desiderare (magari in buona fede).