Segno per segno, nel food oroscopo 2023 troverete le priorità a cui prestare attenzione, nella vita di tutti i giorni e a tavola

Il 2023 dovrà essere un anno di priorità. Il periodo di incertezza attuale, dal punto di vista economico e dello scenario globale, impone di ragionare secondo l’importanza delle cose, ecco perché Deliveroo e Paola Sucato, food influencer da sempre appassionata di astrologia, hanno stilato un oroscopo orientato a questo: a riconoscere e (per)seguire le proprie priorità.

Segno per segno, piatto per piatto, ecco come affrontare il nuovo anno alle porte.

Buon 2023 e buon appetito!

**Questi 5 segni zodiacali saranno i più fortunati del 2023**

Food oroscopo 2023: quali sono le vostre priorità?

Ariete: lavoro ed obiettivi da raggiungere

Giove, finalmente in transito nel vostro segno fino a maggio, vi riporterà l’ossigeno di cui avete bisogno. Il 2023 parte con un cielo meraviglioso e una parte di voi vorrebbe decollare su fin troppi fronti.

Il vento cambierà, anche grazie al transito di Plutone che fa i suoi primi passi in Acquario e aggiungerà una notevole capacità strategica nei prossimi anni. ​Saturno, in buon aspetto nei primi mesi, vi suggerisce di dare priorità al fronte lavorativo ed economico, e aspettare l’estate per accogliere le novità sentimentali divertenti e piacevoli, grazie al favore di una splendida Venere in Leone. Vi innamorerete prima di tutto di voi stessi… Come fare a resistervi, quindi?!

A tavola, scegliete piatti succulenti e consistenti come carne alla brace e tante, tante patate.

Toro: voi stessi

Nel 2023 Urano corre ancora nel vostro segno, mentre Saturno almeno fino a marzo, chiederà ancora degli sforzi per lasciare andare quel che non ha più motivo di esistere nella vostra vita. Dalla primavera in poi, con l’ingresso di Giove in Toro e di Saturno in Pesci, potrete vedere i migliori risultati delle vostre scelte e del vostro impegno.

Priorità assoluta a voi stessi, al vostro benessere, ai vostri sogni e ai vostri desideri più intimi, senza neanche la minima sensazione di aver tolto qualcosa a chi vi circonda, che forse, e finalmente, si sentirà libero di agire senza il vostro sostegno.

Anche a tavola dedicatevi a voi stessi. Cosa meglio di un bel piatto di lasagne al forno?

Gemelli: ambizioni rinnovate

I transiti positivi di Giove in Ariete e Saturno in Acquario vi suggeriscono di giocare le vostre carte al meglio nei primi mesi dell’anno, dando priorità alle questioni lavorative. Intimamente qualcosa sta cambiando nelle vostre ambizioni, ma dovrete essere razionali e capaci di comprendere gli obiettivi a breve termine, e concludere.

Verrà il tempo, già nella seconda parte dell’anno, per riflettere e definire un futuro un po’ più lontano e forse molto diverso da ciò che avete desiderato fino ad oggi. Godetevi l’estate con il favore di una frizzante Venere in Leone e Mercurio nel segno, che promettono leggerezza e divertimento.

A tavola badate al sodo, senza appesantirvi. Un bel mix di verdure, tra cui l’imperdibile insalata di puntarelle.

Cancro: azione e cambiamento futuro

Il transito di Giove in Ariete vi potrà mettere un po’ in allarme nei primi mesi dell’anno, vi esporrà in molte situazioni dove dovrete intervenire in prima persona ed evitare, anche se lo vorreste tanto, di delegare ad altri.

La vostra priorità? Uscite dalla tana, mettete un freno all’ansia, respirate a fondo e cogliete ogni occasione che si presenterà dalla primavera in poi. A vostro favore ci sono Nettuno nel segno dei Pesci, dove anche Saturno transiterà da marzo, e Urano in Toro che verrà raggiunto anche da Giove: un ritmo incalzante al quale non potrete sottrarvi!

Plutone invece, che per anni è stato all’opposizione del vostro segno, muoverà i suoi primissimi passi in Acquario e vi solleverà da molti pesi del passato.

A tavola scegliete la leggerezza nel piatto e tutto quello avete sempre evitato. No ai carboidrati che rallentano; sì a proteine e cereali integrali.

Leone: amore e relazioni

Saturno, che resterà all’apposizione nel segno dell’Acquario, fino a inizio marzo, insisterà nel farvi lasciare andare le relazioni che forse avete trascinato più per orgoglio che per amore, ma la compagnia di un bonario Giove nel segno dell’Ariete vi porterà coraggio e magnanimità.

Anche Urano in Toro, raggiunto poi in tarda primavera dallo stesso Giove, proporrà ulteriori cambiamenti repentini.

Non mettetevi subito in azione, osservate e accogliete con calma e anche col sentimento di superiorità che vi contraddistingue: chi vi ama vi seguirà! La vostra priorità in estate con Venere nel segno: abbandonatevi alle emozioni e fatevi travolgere dalle avventure.

A tavola, per accendere la passione, dedicatevi ai dolci al cioccolato.

Vergine: crescita personale e voglia di desideri propri

La permanenza di Marte In Gemelli, ma con Mercurio e Venere in Capricorno, nella prima settimana del 2023 potrebbero farvi pensare che il 2023 non sia esattamente il vostro anno migliore e che vi tocchi continuamente aggiustare le complicazioni create da altri…

Non fatevi salire l’ansia: Urano già in transito nel segno del Toro, che verrà raggiunto in primavera dal buon Giove, vi daranno tutta un’altra visuale. La vostra priorità sarà lo sviluppo dei vostri desideri, che forse da troppo tempo avete tralasciato, per occuparvi del benessere di chi vi circonda. Mettetevi in gioco anche in tarda primavera, accogliendo ogni opportunità di viaggio e di crescita personale.

A tavola, concretezza e godimento le parole d’ordine. Umidi, arrosti e parmigiana il vostro mantra.

Bilancia: l’altro, impegno quotidiano ed empatia

Seppur positiva, l’energia che vi trasmette Marte in Gemelli a inizio anno, potrebbe combinarsi male ai transiti di Venere e Mercurio in Capricorno: cercate di non fare troppi danni, assumendo degli atteggiamenti super severi o dicendo parole troppo dure nei confronti di chi nutre affetto per voi.

Giove all’opposizione dall’Ariete non vi renderà la vita facile, almeno fino alla primavera, mentre Saturno, governatore del vostro segno che transiterà fino a marzo nel segno dell’Acquario, vi accompagnerà su decisioni corrette e favorirà scelte personali e lavorative.

La vostra priorità sarà il vostro prossimo, che chiederà dedizione e maggior indulgenza. I risultati si vedranno già in estate con il favore di una splendida Venere in Leone.

A tavola, per essere maggiormente indulgenti verso voi e gli altri, scegliete dolci e mousse, e specialità cremose come panna cotta . Nel salato, besciamella e tutto ciò che è fluido.

Scorpione: trasformazione e selettività

Nettuno in Pesci sarà ancora il vostro migliore alleato per il 2023, vi ispirerà il trasformismo necessario per superare gli ostacoli seminati dall’opposizione di Urano in Toro che poi verrà anche raggiunto da Giove dalla primavera inoltrata.

Non mancheranno certo le emozioni, che saranno forti e intense, proprio come piacciono a voi, ma non sarà facilissimo starvi vicino. I più provocatori di voi potrebbero farsi terra bruciata intorno approfittando dei cambiamenti repentini e improvvisi, ma una cosa è certa: la vostra priorità è imparare a scoprire chi davvero vi ama e vi apprezza sinceramente.

Saturno in Pesci già da Marzo vi aiuterà a ottimizzare le vostre scelte e vi aiuterà a scegliere occasioni che si svilupperanno nel lungo termine.

A tavola optate per piatti fondati sull’essenzialità, a base di ingredienti “poveri” come legumi, patate, pane, per capire cosa è davvero necessario.

Sagittario: libertà personale

Giove, governatore del vostro segno, in transito favorevole dall’Ariete, risolleverà il vostro entusiasmo riscoprendo come priorità il bisogno primario di libertà. Marte in opposizione dal segno dei Gemelli, renderà faticoso il quotidiano, che sarà quindi caratterizzato da un grande dispendio di energie nella primissima parte del nuovo anno.

Il vostro impegno sarà elevato, grazie anche al favore di Saturno in Acquario, che vi renderà particolarmente determinati fino all’inizio della primavera, così che alcuni dei progetti abbozzati nello scorso anno potrebbero decollare improvvisamente. Lo stesso Saturno però, dal segno dei Pesci e da marzo in poi, vi renderà insofferenti alle costrizioni che considerate eccessive.

Avrete una gran voglia di spezzare molte catene e in estate, con Venere in Leone, potreste iniziare a riuscirci.

A tavola vivete la libertà, sperimentando tutto ciò che è etnico o non usuale.

Capricorno: progettualità e soluzioni personali

Il passaggio veloce di Mercurio e Venere nel vostro segno all’inizio del 2023 vi accompagnerà con dolcezza e vi ispirerà nuovi progetti, mentre Giove in Ariete, fino a tarda primavera, susciterà una certa insoddisfazione: il vero motore della vostra motivazione e ambizione.

Urano in Toro, raggiunto poi dallo stesso Giove, creerà la miglior situazione per quello che sarà la priorità del 2023: i cambiamenti, e sarà un vero “vento a favore” per tutto l’anno. Nettuno ancora in Pesci e Saturno che entrerà nello stesso segno da marzo, renderà rispettivamente più creativi e indulgenti i nati della terza decade e più severi i nati della prima decade, che avranno la possibilità di prendere delle decisioni importanti in ambito familiare e trovare soluzioni meravigliose anche nelle situazioni più complesse.

A tavola lasciatevi trascinare dalla creatività. Preferite piatti molto elaborati e abbinamenti creativi e gourmet.

Acquario: gestire l’imprevedibile

Il lungo transito di Saturno, nel vostro segno fino a marzo, concluderà un periodo impegnativo, che però vi ha permesso di guardare con lucidità e lungimiranza al vostro futuro: avete “corretto il tiro” e grazie al passaggio favorevole di Giove in Ariete, potrete vedere e cogliere i risultati fino a inoltrata primavera.

Urano in Toro invece, aumenterà la vostra predisposizione alla ribellione e all’anticonformismo, ma state attenti a non provocare cambiamenti repentini, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Come priorità ​ cercate di valutare tutte le possibili conseguenze delle vostre azioni e di quelle di chi vi vive accanto: tirare troppo la corda, potrebbe mettervi in situazioni che non avevate previsto, o che proprio non avete voluto vedere.

Non vi mancheranno le risorse e le idee per gestire gli eventi e, forse, gli anni a venire saranno molto diversi da come li avete immaginati in passato: d’altronde è nel 2023 che Plutone, il pianeta più lento dello zodiaco, muoverà i primissimi passi nel vostro segno e porterà delle trasformazioni profonde.

Anche a tavola siate anticonformisti: scegliete tutto ciò che insolito o ricercatissimo, come frutti di mare e frattaglie.

Pesci: cogliere tutte le occasioni

Nettuno transiterà ancora nel vostro segno e a marzo verrà raggiunto da Saturno che vi inviterà a mettere ordine nella vostra vita, sia dal punto di vista affettivo che lavorativo. La vostra tendenza a sognare dovrà tradursi in azioni tangibili e strategiche.

Urano in Toro, raggiunto in tarda primavera da Giove, vi farà spingere sull’acceleratore, creando opportunità e portando ottime notizie tra aprile e giugno grazie alla collaborazione di Mercurio. Visto che le soluzioni migliori saranno visibili come mai, la vostra priorità è avere il coraggio di raccoglierle e decidere prima di tutto per voi stessi, facendovi accompagnare da un sano egoismo.

Sorprenderete e stupirete: armatevi di grandi sorrisi e abbandonate un certo vittimismo che non vi rappresenta più. ​

Anche a tavola cercare di essere pragmatici. Abbandonate i dolci e puntate sui sapori intensi e salati. Come fritti, bottarga e baccalà.