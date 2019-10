Cosa fare a Roma questo weekend: tra musica, eventi e mostre, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 5 e 6 ottobre



Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra concerti, iniziative culturali e suggerimenti per gite fuori porta.

Il Salone delle Fontane dell’Eur ospiterà l’edizione 2019 di “EurHop – Roma Beer Festival” con oltre 800 birre artigianali provenienti da tutto il mondo: due banconi da 45 metri, con 400 spine, vedranno alternarsi le migliori proposte brassicole nazionali e internazionali.

Questo fine settimana torna anche “Romics” alla Fiera di Roma, una grande rassegna internazionale dedicata al fumetto, all'animazione, al cinema e ai videogames.

Da non perdere domenica al Laghetto dell’Eur “Wanderlust”, evento mondiale di yoga, fitness, cibo salutare e benessere.

E poi in tema di musica, Achille Lauro sarà in concerto venerdì e sabato all’Altantico per il suo “Rolls Royce Tour”.

Tra le mostre da segnalare, invece, c’è “Impressionisti segreti” a Palazzo Bonaparte.

E per gli amanti dell’enogastromomia prosegue la manifestazione “Cantine Aperte” nel Lazio.

Ecco tutti i dettagli che vi serve conoscere:

(Continua sotto la foto)

Wanderlust – Mindful triathlon

Wanderlust, che già da 10 anni porta il Mindful Triathlon nei più importanti parchi del mondo, sbarca a Roma questa domenica per la sua terza edizione in Italia.

Al laghetto dell’Eur vi aspetteranno 5 km di corsa o camminata, 90 minuti di yoga e una meditazione guidata.

L’esperienza che Wanderlust offre è un’esperienza immersiva di sfida e ispirazione, per trovare e riconoscere la versione migliore di ognuno.

In un’unica giornata i partecipanti potranno anche rilassarsi con musica, cibo salutare, mercatini artigianali.

Un lungo momento di evasione per prendersi cura di sé. Ci saranno inoltre diversi e interessanti speeches i cui temi saranno principalmente incentrati sul miglioramento di sé attraverso uno stile di vita sano e sostenibile, la meditazione e la pratica dello yoga, ma non solo.

Wanderlust 108 ha come obiettivo aiutare l’individuo nel proprio percorso verso il benessere personale, costruendo una community attorno alle pratiche per raggiungere la consapevolezza di sé, come lo yoga e la meditazione.

Numerosi studi provano come tali discipline siano in grado di apportare diversi benefici, tra cui la riduzione dell’ansia e il miglioramento delle proprie abilità cognitive. Wanderlust 108 aiuta a raggiungere quindi una maggiore ‘consapevolezza’ in modo accessibile, completo, aperto a tutti e divertente.

Per info e biglietti, collegarsi al sito dedicato.

EurHop – Roma beer festival al Salone delle Fontane

Anche quest’anno torna “EurHop - Roma beer festival”, il salone internazionale della birra artigianale sarà ospitato per tutto il fine settimana al Salone delle Fontane dell’Eur in via Ciro il Grande 10-12.

Largo quindi alle eccellenze, sia italiane che estere, attraverso un’offerta che spazierà tra grandi classici, conferme e interessanti novità del mondo della birra.

Non mancheranno anche momenti di incontro, degustazione e didattica sul mondo della birra artigianale.

In occasione di “EurHop” la Capitale sarà inoltre animata da “EurHoff”, il Fuori Salone che coinvolgerà numerosi pub nei quali si terranno eventi, approfondimenti, incontri con esperti del settore, degustazioni.

Sarà l’occasione per far conoscere agli amanti della birra artigianale i mastri birrai internazionali più famosi che arrivano a Roma solo in occasione del Salone.

Ingresso giornaliero 10 euro; per maggiori info, orari di apertura e per conoscere i birrifici che parteciperanno alla kermesse collegarsi al sito www.eurhop.com.

Achille Lauro in concerto all’Atlantico

Venerdì e sabato Achille Lauro sarà in concerto all’Atlantico con il suo “Rolls Royce Tour 2019”.

Il rapper 29enne porterà sul palco in particolare i brani estratti dall’album “1969”: oltre al brano “Rolls Royce”, con cui si è esibito all’ultimo festival di Sanremo, non mancheranno “C’este la vie”, “Je t’aime”, “Zucchero” e “Deliquente”.

Dopo i due concerti in programma all’Atlantico Live di Roma, Achille Lauro proseguirà il suo tour al Fabrique di Milano lunedì 7 ottobre. L’ultima data è invece in programma per il 13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli.

Atlantico Live, via dell’Oceano Atlantico.

Biglietto unico 26 euro su www.ticketone.it.

Mostra Monochrome, definizione dell’ombra alla galleria Micro

Riapre la stagione di Micro Arti Visive con “Monochrome”, mostra personale dell'artista italo greca Alessandra Maxaculii per le nuove iniziative in calendario dedicate all’arte grafica e incisoria.

Il primo approfondimento sarà rivolto alla xilografia, la più antica tra le tecniche incisorie, che in epoca moderna ha trovato largo impiego, dal Rinascimento ai giorni nostri, e rivalutata da molti pittori moderni e contemporanei, da Chagall a Picasso, da Mirò a Dalì, a Guttuso, Campigli, e Morandi.

Fino al 10 ottobre riaprono i battenti con una grande interprete Alessandra Maxaculi, sanguigna e innovativa, che si dedica parallelamente anche alla scultura ma che predilige l’incisione con un particolare interesse per il chiaroscuro e le ombre.

Il pensiero di fondo che guida la mano dell’artista è infatti la monocromia.

Il netto contrasto tra bianco e nero apre il campo a un’interessante ricerca stilistica, con l’impiego di un solo colore, tra fascinose figure monocrome e fini tratteggi.

Ingresso libero, www.microartivisive.it.

Romics – Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games

Fino a domenica la Fiera di Roma ospita “Romics - il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games”.

Visitando i numerosi stand espositivi, si potranno trovare tutte le novità editoriali, videogame, collezionismo e molto altro.

In questa 26esima edizione Romics dedicherà anche una particolare attenzione alla campagna “Un'alimentazione sana per un mondo #FameZero”.

E poi, come di consueto, i fumetti saranno i grandi protagonisti della rassegna tra incontri, mostre e talk con nomi come Altan, Tito Faraci, e il Romics d'oro 2019 Federico Bertolucci.

La XXVI edizione vede inoltre il lancio di un nuovo progetto, in collaborazione con la Sapienza, Università di Roma: “Romics Innovation Lab for Creativity”.

Un laboratorio dedicato alla ricerca, promozione, sviluppo e supporto di progetti e innovatori attivi nell’ambito della creatività e dell’entertainment a impatto sociale che intende rilanciare la mission dell'entertainment, in particolare delle tecnologie digitali e della gamification per la risoluzione di grandi sfide sociali.

Per tutte le info e biglietti www.romics.it.

Digitalive al Mattatoio

Per tutto il fine settimana torna “Digitalive”, alla sua seconda edizione, kermesse ospitata nel palinsesto di “Romaeuropa Festival”.

Performance multimediali, arte e creatività innovativa ed emergente saranno ospitate negli spazi del Mattatoio in piazza Orazio Giustiniani.

Scienze, media, musica, performing arts, arti visive saranno le grandi protagoniste di questa rassegna multimediale.

Per conoscere nel dettaglio gli artisti e il programma collegarsi alla sezione dedicata a “Digitalive”.

Mostra Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte

Palazzo Bonaparte ospita la mostra “Impressionisti segreti” con oltre 50 opere di artisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross.

Tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente accessibili e concessi eccezionalmente per questa mostra, saranno esposti proprio a Palazzo Bonaparte – anch’esso fino a oggi luogo privato – che apre per la prima volta le sue porte a veri capolavori del movimento artistico d’Oltralpe più famoso al mondo: l’Impressionismo.

Biglietto intero 15 euro.

Palazzo Bonaparte, piazza Venezia 5.

www.mostrepalazzobonaparte.it.

Opera on Ice al Foro Italico

Dopo il sold out delle scorse edizioni, tra cui l’Arena di Verona, e il successo televisivo su Canale 5, “Opera on Ice” andrà in scena per la prima volta al Foro Italico di Roma.

Vi aspetterà un meraviglioso allestimento con una pista di ghiaccio centrale di circa 800 metri quadri, l’orchestra, il coro e i solisti dal vivo, il tutto all’interno del tempio dello sport italiano: il Centrale del Foro Italico.

Il campione olimpico Evgeni Plushenko e le grandi stelle del pattinaggio vi incanteranno con le loro performance indossando costumi realizzati ad hoc per lo spettacolo.

Tante le sorprese in programma, tra le quali uno spettacolare tributo alla storica location, sede del Coni, in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

I biglietti di Opera on Ice 2019 sono in vendita su Ticketone.

Per saperne di più www.operaonice.eu.

Musei Statali Gratis

Domenica 6 ottobre, come ogni prima del mese, i musei statali saranno gratuiti (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

Cantine aperte in vendemmia

Anche nel mese di ottobre continua la manifestazione “Cantine aperte in vendemmia” nell’ambito del Movimento Turismo del Vino.

È il momento in cui le aziende si animano del lavoro incessante in vigna e della selezione dei grappoli migliori, un periodo suggestivo per visitare i vigneti, partecipare insieme ai vignaioli alla raccolta dell'uva e alle prime fasi di lavorazione.

Per accogliere al meglio gli appassionati, le aziende organizzano eventi speciali come mostre d'arte, spettacoli, concerti e molto altro.

Per scoprire tutte le 11 cantine aderenti nel Lazio, tra degustazioni e passeggiate in vigna, basta collegarsi a www.movimentoturismovino.it.